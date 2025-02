Film Frankie Muniz: Er spielt die Hauptrolle in ‚Renner‘

Bang Showbiz | 12.02.2025, 11:00 Uhr

Frankie Muniz sprach darüber, dass er „erst nicht erkannte, was für eine Herausforderung“ es sein würde, einen Science-Fiction-Film zu drehen.

Der 39-jährige Schauspieler ist vor allem für seine Rollen in Komödien bekannt, wechselte jetzt aber das Genre, um die Hauptrolle in ‚Renner‘ zu spielen.

In dem neuen Film geht es um ein zurückgezogenes Computergenie, das eine KI erschafft, die ihm dabei helfen soll, die Liebe zu finden. Muniz verriet in einem Gespräch gegenüber ‚ScreenRant‘: „Ich liebe die Idee dieser Herausforderung. Zugegeben, ich habe erst nicht erkannt, was für eine Herausforderung es sein würde, bis ich am Set auftauchte.“ Aber der ehemalige ‚Malcom mittendrin‘-Star habe gewusst, dass er die Rolle spielen wollte, sobald er sich das Drehbuch durchgelesen hatte. Frankie sagte: „Wenn ich schon so aufgeregt war, das Drehbuch zu lesen, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie der Film erst werden wird.“ Der kommende Streifen wurde von Robert Rippberger gedreht, der bemerkte, dass das Publikum manchmal nicht erkennen würde, wie „hart“ es sei, ein Schauspieler am Set zu sein.