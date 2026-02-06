Musik Freundlichkeit ist kostenlos, sagt Lady Gaga

Lady Gaga - Joker: Folie a Deux premiere 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026

Freundlichkeit ist kostenlos, sagt Lady Gaga.

Lady Gaga ist überzeugt, dass Freundlichkeit eine „kostenlose Währung“ ist.

Die 39-jährige Popikone schreibt es ihren Eltern zu, dass sie schon früh starke Werte vermittelt bekam, und erklärt, dass sie trotz Ruhm und Erfolg bewusst versucht, ihren Wurzeln treu zu bleiben. Im Gespräch mit ‚People‘ sagte die Chartstürmerin: „Ich bin ein italienisch-amerikanisches Mädchen, das in einer Nachbarschaft aufgewachsen ist, in der es jede Art von Menschen gab, die man sich vorstellen kann. Dort habe ich zum ersten Mal gelernt, dass Zugehörigkeit nicht bedeutet, dass alle so aussehen wie du oder so leben wie du. Es bedeutet, dass Menschen füreinander da sind.“

Gaga fühlt sich glücklich, so liebevolle und fürsorgliche Eltern gehabt zu haben. Sie erklärte: „Sie kamen aus Arbeiterfamilien und haben unglaublich hart gearbeitet, und in unserem Haus und unserem Viertel gab es immer dieses unausgesprochene Verständnis, dass man auf seine Nachbarn achtgibt. Das trage ich überall mit mir. Es ist das Fundament von allem, was ich über Freundlichkeit glaube.“

2012 gründete Gaga gemeinsam mit ihrer Mutter die Born This Way Foundation mit dem Ziel, eine freundlichere und mutigere Welt zu schaffen, insbesondere mit Fokus auf die mentale Gesundheit junger Menschen. Heute ist sie überzeugt, dass es Mut erfordert, seine sanfte und mitfühlende Seite zu zeigen. Sie sagte: „Wenn Menschen Angst haben oder unsicher sind, vergessen sie manchmal, wie kraftvoll eine einzige freundliche Tat sein kann. Meine Mutter und ich haben die Born This Way Foundation auf dem Glauben aufgebaut, dass Freundlichkeit nicht schwach ist – sie ist mutig. Es braucht Courage, jemanden anzusehen, der anders ist als man selbst, und zu sagen: Ich sehe dich, und du bist wichtig.“