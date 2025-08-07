Stars ‚Ganz heißer Anwärter‘: Bill Kaulitz datet einen Promi

Bang Showbiz | 07.08.2025, 14:00 Uhr

Der Tokio Hotel-Sänger trifft sich derzeit gleich mit mehreren Männern, um Mr. Right zu finden.

Bill Kaulitz gibt Einblicke in sein turbulentes Dating-Leben.

Der Tokio Hotel-Star ist schon seit längerer Zeit unfreiwilliger Single. Im Frühjahr 2024 hatte er sich von Model Marc Eggers getrennt. Seitdem setzt der 35-Jährige alles daran, endlich das große Liebesglück zu finden. Im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ verriet Bill nun im Gespräch mit seinem Bruder Tom Kaulitz, dass er sich derzeit mit verschiedenen Männern trifft.

„Morgen geht’s los mit dem ersten Date. Als Single muss man natürlich daran arbeiten, dass sich das mal ändert und dass der Traumprinz irgendwann mal da steht“, offenbarte er. Bei seinen Verabredungen würde es sich um „ganz, ganz heiße Anwärter“ handeln. Bill verkündete: „Ihr dürft gespannt sein. Wenn das mit dem einen was wird, das wird eine Schlagzeile.“

Tom zeigte sich dagegen skeptisch: „Glaub‘ ich gar nicht.“ Davon wollte der Sänger nichts wissen: „Doch, die Leute kennen den. Da wirst du dich wundern.“ Um welchen Promi es sich handelt, verriet Bill allerdings nicht – die Fans können also erst mal nur spekulieren.

In der Podcast-Folge gab der Musiker auch intime Einblicke in eine pikante Party-Nacht. „Ich war gestern feiern und dann habe ich jemanden wieder getroffen, mit dem ich schon ein paar Mal was hatte“, erzählte er. „Wir waren ganz schön betrunken und er hat dann bei mir geschlafen.“ Am nächsten Morgen stand für Bill allerdings ein Videodreh an.

„Und dann klopft es auf einmal, und meine Assistentin kommt rein“, berichtete er. Kurz darauf stieß auch sein Styling-Team dazu. „Zigaretten, Champagnerflaschen überall, wir lagen beide im Bett, verkatert…“, schilderte Bill die heikle Szene. Der Sänger nahm den Vorfall allerdings mit Humor. Sein Gast habe sich irgendwann verabschiedet und „Tschüss“ gesagt. „Das fand ich ganz witzig“, plauderte Bill aus.