Film Gareth Edwards: ‚Jurassic World: Rebirth‘-Szene erhielt Steven Spielbergs Segen

Gareth Edwards - September 2023 - Avalon - The Creator Presentation BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 09:00 Uhr

Gareth Edwards erzählte, dass er kein schlechtes Gewissen wegen einer ‚Der weiße Hai‘-Anspielung in ‚Jurassic World: Rebirth‘ habe, weil diese den Segen von Steven Spielberg erhalten habe.

Der Regisseur hat die Regie des neuen Dinosaurier-Franchises für den siebten Film übernommen, 32 Jahre, nachdem Spielberg den Film ‚Jurassic Park‘, der auf dem gleichnamigen Buch von Michael Crichton basiert, inszeniert hatte.

Der kommende Film enthält eine spannende Szene aus dem Originalbuch, in der ein Dinosaurier Menschen auf einem Floß vom Wasser aus verfolgt. Edwards gab jetzt zu, dass die Szene wie eine Anspielung auf Spielbergs Klassiker ‚Der weiße Hai‘ wirkt. Der Filmemacher verriet in einem Interview mit dem ‚Empire‘-Magazin: „Man kann keine Flosse ins Wasser halten und sie zu einer Bedrohung für Menschen machen, ohne dabei an einen bestimmten Film [‚Der weiße Hai‘] zu denken. Und ich hätte deswegen ein echt schlechtes Gewissen, wenn mir das Drehbuch nicht von Steven Spielberg gegeben worden wäre.“ Spielberg fungiert als der ausführende Produzent von ‚Jurassic World Rebirth‘. Für das Projekt hat Steven erneut mit Drehbuchautor David Koepp zusammengearbeitet, der das Drehbuch für den Original-Blockbuster aus dem Jahr 1993 und dessen ‚Vergessene Welt‘-Fortsetzung von 1997 geschrieben hat.