Gary Oldman entschuldigt sich bei Demi Moore für ‚destruktives' Verhalten am Set

Gary Oldman - Avalon - 2024 - Apple TV+ Primetime Emmy Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2025, 11:00 Uhr

Gary Oldman hat sich bei Demi Moore für sein „destruktives“ Verhalten am Set von ‚Der scharlachrote Buchstabe‘ entschuldigt.

Der 67-jährige Schauspieler spielte in dem Romantik-Klassiker von 1995 an der Seite der 62-jährigen Demi Moore und erinnerte sich daran, wie seine „gelegentlichen Saufgelage“ am Set seine Kollegin „enttäuscht“ von ihm zurückließen.

Er sagte dem Magazin ‚Radio Times‘: „Ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist Enttäuschung hervorzurufen. Ich habe mit Demi Moore in ‚Der scharlachrote Buchstabe‘ mitgespielt und während der Dreharbeiten zeitweise gesoffen. […] Ich war an einem sehr dunklen Ort. Ich habe in der Mittagspause zu viel getrunken. Das war eine sehr zerstörerische Sache. Ich kam zurück ans Set, um eine ziemlich große Szene zu drehen, und ich habe sie überstanden.“ Obwohl man es seinen Darbietungen nicht ansah, gestand der er, dass er während der Dreharbeiten „ziemlich beschwipst“ war. Der Oscar-Preisträger fügte hinzu: „Man merkt es nicht wirklich, aber ich war ziemlich beschwipst. Und am nächsten Tag sagte ich zu ihr: ‚Es tut mir so leid, du musst mich hassen‘. Ich war beschämt, dass ich mich so unprofessionell verhalten hatte. Und sie sagte zu mir: ‚Ich hasse dich nicht. Das ist schon in Ordnung. Ich bin nur enttäuscht.'“

1991 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und begab sich drei Jahre später freiwillig in eine Entzugsklinik. Gary, der inzwischen seit 27 Jahren trocken ist, lobte Demi für ihren jüngsten Erfolg, nachdem ihre Rolle in ‚The Substance‘ dem Star einen Golden Globe und einen SAG Award eingebracht hatte.