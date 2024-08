Demonstrative Geste? Gegen die Trennungsgerüchte? Dakota Johnson zeigt ihren Verlobungsring

Dakota Johnson neben ihrem Partner Chris Martin. (lau/spot)

SpotOn News | 19.08.2024, 13:00 Uhr

Zuletzt machten Trennungsgerüchte über Hollywoodstar Dakota Johnson und ihren Partner Chris Martin die Runde. Die Schauspielerin lässt jetzt ihren vermeintlichen Verlobungsring sprechen. Ein demonstratives Zeichen?

Erst am 16. August machten Trennungsgerüchte um Dakota Johnson (34) und ihren Partner, den Coldplay-Frontmann Chris Martin (47), die Runde. Diese wurden allerdings von einem Sprecher der Schauspielerin direkt wieder dementiert. Und noch am selben Tag zeigte sich Johnson in Malibu, Kalifornien, mit einem Ring am Finger, den viele Beobachter für ihren Verlobungsring halten. Eine demonstrative Geste, um den Gerüchten um ein Beziehungsende entgegenzutreten?

Trennungsgerüchte und sofortiges Dementi

Der grüne Smaragdring ist auf Aufnahmen zu sehen, die dem US-amerikanischen "People"-Magazin vorliegen. Johnson trug ihn am Freitag, als sie mit Freunden, darunter "The Bear"-Star Jeremy Allen White (33), im noblen US-Küstenort unterwegs war.

Ebenfalls am Freitag hatte die britische "Daily Mail" unter Berufung auf eine Insider-Quelle behauptet, die Stars hätten sich auseinandergelebt, ihre angebliche Verlobung aufgelöst und eingesehen, dass ihre siebenjährige Beziehung zu Ende sei. Doch schon kurz darauf folgte das offizielle Dementi. Johnson und Martin wären weiterhin "glücklich zusammen", sagte ein Sprecher Johnsons dem "People"-Magazin.

Chris Martin und Dakota Johnson: Heimliche Verlobung vor Jahren?

Schauspielerin Johnson und Sänger Martin halten ihre Beziehung seit je her privat. Die beiden Stars zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zuletzt hatte Johnson ihrem Partner auf dem Glastonbury Festival in Großbritannien zugejubelt, wo der Coldplay-Frontmann Ende Juni mit seiner Band als Headliner auftrat. Im Februar dieses Jahres waren die zwei bei einem Strandurlaub in Mexiko händchenhaltend von Paparazzi fotografiert worden.

Dakota Johnson und Chris Martin wurden zum ersten Mal 2017 bei einem Date in der Öffentlichkeit gesichtet. Im Jahr zuvor wurde Martin von seiner Ex-Frau Gwyneth Paltrow (51) geschieden. Die beiden waren von 2003 bis 2016 verheiratet und haben zwei Kinder.

Über eine mögliche, bislang nicht offiziell bestätigte Verlobung von Johnson und Martin wird seit Dezember 2020 spekuliert. Damals wurde Johnson erstmals mit ihrem Smaragd-Verlobungsring gesichtet. Im März 2024 sagte eine Quelle "People": "Sie haben sich schon vor Jahren verlobt, hatten es aber nicht eilig, zu heiraten."