Neues Familienfoto auf Instagram George, Charlotte und Louis gratulieren Papa William zum Vatertag

Prinz William mit seinen Kindern George, Louis und Charlotte auf dem Balkon des Buckingham Palastes. (eee/spot)

SpotOn News | 16.06.2024, 13:43 Uhr

Anlässlich des britischen Vatertags am 16. Juni ist Prinz William auf Instagram ein süßer Post von seinen drei Kindern George, Charlotte und Louis gewidmet worden.

Was für ein süßes Foto von Prinz William (41) und seinem dreiköpfigen Nachwuchs. Und so leger gekleidet sieht man die britischen Royals nur selten. Anlässlich des Vatertags in Großbritannien am 16. Juni ist auf dem Instagram-Account von William und Ehefrau Prinzessin Kate (42) nur einen Tag nach der großen "Trooping the Colour"-Parade in London ein bisher unbekanntes Familienbild veröffentlicht worden.

Es zeigt Prinz William mit Tochter Prinzessin Charlotte (9) auf der linken und seinen Söhnen Prinz Louis (6) und Prinz George (10) auf der rechten Seite an einem Strand vor einer Meereskulisse. Aufgenommen wurde der Schnappschuss von Mama Prinzessin Kate, die dabei hinter ihrer Familie stand. Alle vier tragen normale Freizeitkleidung, Charlotte etwa Jeansshorts und einen hellblauen Pullover, Papa William ist in grüner Cargoshorts, Kapuzenhoodie und Cap zu sehen.

Video News

Louis und George tragen ebenfalls kurze Hosen und kurzärmelige Polo-Shirts in Blau. "Wir lieben dich, Papa. Alles Gute zum Vatertag. G, C & L", ist unter dem Post zu lesen.

Prinz William gratuliert auch Papa Charles

Natürlich ließ William es sich auch nicht nehmen, seinem Papa Charles (75) zum britischen Vatertag eine Nachricht zu widmen. Nur ein paar Stunden zuvor teilte er via Instagram ein Foto mit dem König aus alten Zeiten, das William als Kind zeigt. Darauf spielen die beiden im royalen Garten Ball, Charles im Anzug und der kleine William in Latzhose gekleidet. "Fröhlichen Vatertag, Pa", schrieb der Thronfolger dazu.