Stars George Clooney plant offenbar italienisches Restaurant in Frankreich

George Clooney with Golden Lion award at Venice Film Festival - Getty - September 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 10:00 Uhr

George Clooney plant offenbar italienisches Restaurant in Frankreich.

George Clooney könnte bald einen ungewöhnlichen beruflichen Schritt wagen.

Der Hollywoodstar soll planen, im Süden Frankreichs ein italienisches Restaurant zu eröffnen. Nur wenige Monate nachdem er gemeinsam mit seiner Ehefrau Amal und den beiden Kindern die französische Staatsbürgerschaft angenommen hat, will der 65-Jährige offenbar seine Leidenschaft für italienisches Essen mit seinem Leben in Frankreich verbinden.

Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, soll das Restaurant im provenzalischen Ort Cotignac entstehen. Das Dorf liegt in der Nähe des Weinguts Domaine du Canadel außerhalb von Brignoles, wo Clooney mit der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (48) und den neunjährigen Zwillingen Ella und Alexander lebt. Die Eröffnung ist demnach für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Bei dem Projekt soll Clooney mit dem kanadischen Unternehmer Graham Porter zusammenarbeiten, dem das nahe gelegene Hotel Lou Calen gehört.

Geplant ist das Lokal in den Räumlichkeiten des früheren Restaurants Les 3 Marches. Renovierungsarbeiten sollen bereits laufen. Wie das neue Restaurant heißen wird, wer als Küchenchef verantwortlich sein soll und welche Gerichte auf der Speisekarte stehen werden, ist bislang nicht bekannt. Bürgermeister Jean-Pierre Véran bestätigte laut ‚Daily Mail‘ Clooneys Beteiligung. Die ‚Times‘ berichtete allerdings, dass bislang keine offiziellen Pläne bei der Gemeinde eingereicht worden seien.

Clooney hatte in der Vergangenheit erklärt, warum Frankreich für seine Familie immer wichtiger geworden ist. Gegenüber ‚Esquire‘ schwärmte er vom Leben auf einem Bauernhof und davon, dass seine Kinder dort weniger mit dem Hollywood-Rummel konfrontiert seien. „Frankreich kümmert sich einfach nicht um Ruhm“, sagte er sinngemäß. Er wolle vermeiden, dass seine Kinder ständig mit anderen berühmten Nachwuchsstars verglichen würden. Die Familie erwarb das Domaine du Canadel 2021. Im Dezember 2025 wurden George und Amal Clooney sowie Ella und Alexander offiziell französische Staatsbürger. Auch der Schutz der Privatsphäre, insbesondere der Kinder, soll für die Familie ein wichtiger Grund für das Leben in Frankreich sein.

Kulinarisch bleibt Clooney seiner langjährigen Verbindung zu Italien dennoch treu. Seit 2002 besitzt er die Villa Oleandra am Comer See und verbringt regelmäßig Zeit dort. „Meine Frau reserviert die Restaurants, deshalb koche ich ziemlich viel in der Familie“, erzählte er 2020. Seine Kochkünste schätzt der Schauspieler durchaus selbstbewusst ein: „Ich bin selbst ein ziemlich guter Koch. Ich mache eine gute Pasta, weil ich viel Zeit in Italien verbringe.“ Italien spielte auch in seiner Beziehung zu Amal eine besondere Rolle. Als Clooney ihr 2014 zu Hause einen Heiratsantrag machte, kochte er selbst für sie. Noch im selben Jahr heiratete das Paar in Venedig.