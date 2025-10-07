Stars George Clooney spricht über früheren Drogenkonsum

Bang Showbiz | 07.10.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star räumt offen ein, Koks und Marihuana ausprobiert zu haben.

George Clooney hat sich zu seinem früheren Drogenkonsum geäußert – und betont, dass es „nie ein großes Thema“ für ihn gewesen sei.

Der ‚Jay Kelly‘-Darsteller erinnerte sich daran, als aufstrebender Schauspieler mit Kokain experimentiert zu haben. Allerdings war er wenig beeindruckt davon – unter anderem, weil das Pulver mit Abführmitteln gestreckt war. Im Interview mit dem ‚Esquire‘-Magazin berichtete der Schauspieler: „1982 habe ich es probiert – ich habe Koks genommen und so was. Ich habe früher Witze darüber gemacht, dass ich zu viele Drogen genommen hätte, aber ehrlich gesagt: Es war für mich nie ein großes Thema. Und schaut, es gab damals eine Folge von ‚Taxi‘, in der alle Koks nehmen.“

Damals habe es noch geheißen: „Das ist nicht wie Heroin, das macht nicht abhängig.“ Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Und dann kam raus: ‚Oh, verdammt, das ist eigentlich ziemlich schlimm.‘ Außerdem war das ganze Zeug mit Mannit gestreckt – Baby-Abführmittel. Jeder hat eine Linie gezogen und musste dann aufs Klo.“

Der 64-Jährige erzählte, dass auch Marihuana „nicht seine Droge“ sei. Er erinnerte sich daran, vor etwa 15 Jahren mit Freunden Hasch-Brownies gegessen zu haben. Anschließend hätten sie ‚Der Zauberer von Oz‘ mit Pink Floyds ‚The Dark Side of the Moon‘ als Soundtrack angeschaut. „Wir waren total fertig. Wirklich – ich glaube, wir alle – da waren etwa 20 Leute im Kinoraum, und als der Film vorbei war, saßen wir einfach stundenlang schweigend da. Stundenlang! Die Sonne ging schon auf und wir – es ist einfach nicht meine Droge“, gestand er.

Der ehemalige ‚Emergency Room‘-Star sprach außerdem über seinen Alkoholkonsum. „Ich würde nicht sagen, dass es je ein Problem war – ich bin nie morgens aufgewacht und habe getrunken oder so. Aber es gab Phasen, in denen ich jeden Abend ziemlich beschwipst war“, räumte er ein.