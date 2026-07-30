Stars George und Amal Clooney müssen wegen Waldbränden ihr Haus in Frankreich verlassen

George Clooney and Amal Clooney - AVALON - NY - April - 2026 - 51st Chaplin Award Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 10:15 Uhr

George und Amal Clooney müssen wegen Waldbränden ihr Haus in Frankreich verlassen.

George Clooney und seine Ehefrau Amal Clooney sind aufgrund der verheerenden Waldbrände, die derzeit weite Teile Europas heimsuchen, gezwungen worden, ihr Zuhause in Frankreich zu verlassen.

Das Paar lebt mit seinen neunjährigen Zwillingen Alexander und Ella in Brignoles in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Das Gebiet ist von den Bränden bedroht, die sich derzeit in Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland ausbreiten. In einem Brief an den Bürgermeister von Brignoles, Didier Brémond, bestätigte der 65-jährige Oscarpreisträger, dass er, die 48-jährige Menschenrechtsanwältin Amal sowie ihre Kinder das Anwesen verlassen haben. Gleichzeitig versicherte er, die Gemeinde unabhängig vom Ausmaß der Schäden unterstützen zu wollen. Laut ‚People‘ schrieb George Clooney: „Lieber Didier, im Moment haben wir keine Ahnung, ob unser wunderschönes Zuhause diese schreckliche Zeit überstehen wird.“ Weiter heißt es: „Während wir Brignoles verlassen, möchten wir zwei Dinge betonen: Erstens hoffen wir, dass Sie und die Menschen unserer Stadt in Sicherheit sind. Zweitens möchten Amal und ich deutlich machen, dass wir – ganz gleich, was mit unserem Dorf geschieht – Teil dieser Gemeinschaft sind und beim Wiederaufbau helfen werden. Wir lieben Brignoles und unsere Freunde, die dort leben.“

Wie CNN berichtet, wurden in der französischen Region Gironde rund 224.000 Menschen evakuiert. Weitere 3.000 Bewohner mussten die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur wegen der Feuer verlassen. George und Amal Clooney zogen mit ihrer Familie auf ein französisches Landgut, das sie Berichten zufolge 2021 für rund 8,3 Millionen US-Dollar gekauft hatten. Dort sollten ihre Zwillinge Alexander und Ella fernab des Rampenlichts aufwachsen. Im vergangenen Jahr sagte der Schauspieler dem ‚Esquire‘-Magazin: „Wir leben auf einem Bauernhof in Frankreich. Einen großen Teil meiner Kindheit habe ich ebenfalls auf einem Bauernhof verbracht und als Kind habe ich das gehasst.“ Heute sehe er das anders: „Unsere Kinder hängen nicht ständig am iPad. Sie essen gemeinsam mit Erwachsenen zu Abend und räumen anschließend ihr Geschirr weg. Sie haben ein viel besseres Leben.“

Außerdem erklärte Clooney, dass er sich Sorgen gemacht habe, seine Kinder in Los Angeles und im Umfeld Hollywoods großzuziehen. In Frankreich sei der Umgang mit Prominenz deutlich entspannter. „Den Franzosen ist Ruhm ziemlich egal“, sagte er. „Ich möchte nicht, dass unsere Kinder ständig Angst vor Paparazzi haben oder mit den berühmten Kindern anderer verglichen werden.“