Stars Gina-Lisa Lohfink: „Ich wollte nie berühmt werden“

Bang Showbiz | 20.02.2025, 14:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin überrascht mit einem Geständnis: Sie sei nie auf Ruhm ausgewesen.

Gina-Lisa Lohfink ist kein Fan des Berühmtseins.

Die Blondine wurde 2008 durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘ bekannt. Seitdem ist sie eine feste Größe in der deutschen Reality-TV-Landschaft. Unter anderem war sie Kandidatin bei ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘, ‚Kampf der Realitystars‘ und ‚Adam sucht Eva‘. Nun startet die 38-Jährige ein neues Projekt: ihren eigenen Podcast ‚Gossip Garage‘.

Dabei wollte Gina-Lisa eigentlich „nie berühmt werden“. Das behauptet die Hessin im Gespräch mit ‚Promiflash‘. „Ich finde, berühmt zu sein, ist eine Katastrophe“, gesteht sie. Besser sei es, etwas „Gescheites“ zu machen. An ihre Fans appelliert die Ex-Dschungelcamperin deshalb: „Macht eure Schule, studiert und tut irgendwas Gutes, weil das Berühmtsein ist sch***e.“

Für Gina-Lisa ist klar, dass die Schattenseiten des Ruhms überwiegen. Vor allem Hater machen ihr immer wieder zu schaffen. „Dann lese ich das, dann sehe ich das, dann musst du erst mal überlegen … Diese Person kennt mich doch nicht, warum nimmt diese Person sich raus, so über mich zu reden? Ich rede doch auch nicht so über diesen Menschen. Warum redet dieser Mensch so über mich?“, gesteht die ‚The 50‘-Kandidatin.

Inzwischen habe sie das Gefühl, der Ruhm halte sie „gefangen“. Gleichzeitig gibt sich Gina-Lisa kämpferisch – aufgeben kommt für sie nicht infrage. „Ich bin jetzt diese Person, die ich bin, und ich muss jetzt das Beste draus machen“, erklärt sie.