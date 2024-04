Nach nur einer Staffel Giovanni Zarrella gibt „The Voice of Germany“-Ausstieg bekannt

Giovanni Zarrella war in Staffel 13 Coach bei "The Voice of Germany". (ncz/spot)

SpotOn News | 14.04.2024, 17:48 Uhr

Zwischen seiner eigenen Show, Konzerten und seiner Familie hat Giovanni Zarrella keine Zeit mehr für "The Voice of Germany". Jetzt gab der Entertainer seinen Ausstieg bekannt.

In der 13. Staffel war Giovanni Zarrella (46) erstmals als Coach bei "The Voice Of Germany" von der Partie und erreichte mit seinem Schützling sogar den zweiten Platz hinter Bill und Tom Kaulitz (34). Nach nur einer Staffel hat der Entertainer nun seinen Ausstieg aus der beliebten ProSieben-Sendung verkündet.

Deshalb steigt Giovanni Zarrella bei "The Voice of Germany" aus

Nachdem er am Vorabend bei "The Masked Singer" als Mysterium enttarnt wurde, meldete sich Zarrella am Sonntag (14. April) in einer Instagram-Story zu Wort und erklärte die Gründe hinter seinem Ausstieg. "Für mich geht es jetzt wild weiter", erklärt er. In den kommenden Wochen und Monaten stünden zahlreiche Proben und Aufzeichnungen für seine "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF an. "Das heißt für mich natürlich: proben, proben, proben", so der Musiker und Moderator. Die Show habe "all meine Aufmerksamkeit verdient". Bis zum Spätsommer stünden insgesamt noch drei Ausgaben der Sendung an.

Hinzu kämen zahlreiche Konzerte und Festivals, bei denen Zarrella auftritt. Außerdem nehme er gerade ein neues Album auf, erklärt der Sänger weiter. "Und all diese Dinge haben mich zu einer traurigen Entscheidung gebracht", so der 46-Jährige weiter. "Wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent." Und diese 100 Prozent seien aktuell erreicht – auch weil der Familienvater und Ehemann von Jana Ina Zarrella (47) neben allen beruflichen Aktivitäten noch Zeit für seine Familie haben will. "Deshalb habe ich schweren Herzens vor einigen Tagen dem Team von 'the voice of Germany' mitgeteilt, dass ich dieses Jahr leider nicht dabei sein werde", sagt Zarrella.

"Eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben"

Eine zukünftige Rückkehr schließe er aber nicht aus. "Ich hatte letztes Jahr eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben mit der Show. Vielleicht ja im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren mal wieder", resümiert Zarrella, der selbst durch die Castingshow "Popstar" bekannt wurde. Seinen Talenten aus "The Voice" wolle er aber weiterhin zur Seite stehen, kündigt Zarrella an. Einige seien auch auf seiner Tour mit dabei. Er teasert an: "Und vielleicht werden einige in der nächsten 'Giovanni Zarrella Show' zu sehen sein."

Giovanni Zarrella war von September bis Dezember 2023 neben den Kaulitz-Brüdern, Ronan Keating (47) und Shirin David (29) teil der Coaches bei "The Voice of Germany". Sein Talent Desirey Sarpong Agyemang (20) schaffte es auf Platz zwei. Ob schon ein Nachfolger für den Entertainer gefunden wurde, ist unklar. Ein Starttermin für die 14. Staffel ist noch nicht bekannt, üblicherweise geht die Show im Spätsommer oder frühen Herbst an den Start.