Film Glenn Close: Ikonisches Lachen als Cruella de Vil macht sie zum Kinderschreck

Glenn Close - Golden Globe Awards 2025 - Elizabeth Goodenough/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin ahmte ihre Rolle so überzeugend nach, dass ein Kind in Tränen ausbrach.

Glenn Close brachte ein kleines Mädchen zum Weinen, als sie ihr berühmtes Cruella de Vil-Gackern nachahmte.

Die US-Schauspielerin verkörperte die exzentrische Bösewichtin 1996 im Film ‚101 Dalmatiner‘ und verrät, dass die jüngere Generation sie trotz ihrer jahrzehntelangen Karriere am besten für diese Rolle kennt.

In der Sendung ‚The View‘ enthüllt die 77-Jährige, dass es Kinder furchteinflößend finden, wenn sie ihre Rolle der Hundeentführerin nachahmt. „Es ist so lustig, die Kinder kennen mich jetzt als Cruella. Einmal habe ich [sie] zum Lachen gebracht, als ich ein kleines Kind sah. Und dann fing das kleine Mädchen an zu weinen“, offenbart sie.

Neben ‚101 Dalmatiner‘ hatte Glenn weitere berühmte Rollen in Filmen wie ‚Eine verhängnisvolle Affäre‘, ‚Garp und wie er die Welt sah‘ und ‚Die Frau des Nobelpreisträgers‘. Außerdem hat die Schauspielerin Dutzende von Auszeichnungen erhalten, darunter acht Oscar-Nominierungen.

Zur Ruhe setzen will sich die Hollywood-Darstellerin noch lange nicht. „Ich fühle mich so begeistert von der Arbeit, wie ich es noch nie war“, schwärmt sie. „Ich will mich nicht wiederholen, weil das langweilig ist. Und so versuche ich, Dinge zu finden, die mich auf unterschiedliche Weise fordern. Man hofft einfach, dass man etwas Interessantes angeboten bekommt.“