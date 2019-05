GNTM: Die 5 erfolgreichsten Gewinnerinnen

Sonntag, 12. Mai 2019 16:00 Uhr

Was wurde eigentlich aus den GNTM-Siegerinnen der vergangenen Jahre? Manche Nachwuchsmodels haben es durch die Casting-Show geschafft, die Karriereleiter aufzusteigen und sich einen Namen im Model-Geschäft zu machen.

Lena Gerke

Die erfolgreiche Lena Gercke (31) gewann als Erste den Titel “Germanys Next Topmodel 2006” und zierte das Cover der deutschen Cosmopolitan. Ab da an ging ihre Karriere steil nach oben, denn sie stand, sogar für internationale Magazine vor der Kamera und lief 2009 zum dritten Mal für verschiedene Designer auf der Berlin Fashion Week. Danach moderierte sie “Austria’s next Topmodel” und machte sich als Entertainerin einen Namen. Mittlerweile saß sie schon bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury, moderierte die Show “Prankenstei”, “Red”, “Deutschland tanzt” und trat bei “Schlag den Star” gegen Lena Meyer-Landruth an. Heute ist sie fester Bestandteil der Expertenjury bei der Prosieben-Show “Das Ding des Jahres”.

Stefanie Giesinger

Die 22-jährige Stefanie Giesinger war die neunte Titelträgerin in der GNTM-Ära. Danach stand sie nicht nur für verschiedene Designer vor der Linse, sondern ergatterte sogar eine Nebenrolle in dem Film “der Nanny” von und mit Matthias Schweighöfer. Auch Max Giesinger wurde auf das talentierte Model aufmerksam und sie machte bei seinem Musikvideo zu “80 Millionen” mit. Mittlerweile ist sie erfolgreich im Social Media Business, wirbt für die Marke L’Oreal und bewegt sich immer noch auf den internationalen Laufstegen.

Sara Nuru

Sara Nuru (29) durfte 2009 den Titel bei Germanys next Topmodel abräumen und danach sogar noch ziemlich viele weitere Modeljobs. Unter anderem für Laurèl, Guido Maria Kretschmer, Gant, Cesar Galindo NY, Custo Barcelona und Roberto Cavalli. Sie war in Werbekampagnen zum Beispiel für Reebok, C&A, Dallmayr, Lufthansa, Maybelline Jade und Lascana zu sehen. Aber nicht nur als erfolgreiches Laufstegmodel wird die 29-Jährige Äthiopierin gebucht, sondern auch als Moderatorin und Schauspielerin. Mittlerweile ist sie ins Kaffee-Geschäft eingestiegen und hat mit ihrer Schwester, die Firma “nuruCoffee” gegründet.

Alisar Ailabouni

Die Nachfolgerin von Sara Nuru wurde Alisar Ailabouni (30) und wurde GNTM-Siegerin der fünften Staffel. Danach standen ihr viele Türen offen und sie war schon auf zahlreichen Laufstegen in New York zu sehen. Die Klum-Model-Agentur „ONEeins fab“ verließ sie vorzeitig und machte danach steil Karriere auf internationalen Catwalks. Die Show verhalf ihr trotzdem, sich einen Namen im umkämpften Model-Business zu machen.

Celine Bethmann

Die 20-Jährige Celine Bethmann gewann 2017 in Heidi Klums Casting-Show “Germanys next Topmodel”. Genau wie ihre Vorgängerinnen beendete sie recht früh den Modelvertrag mit “ONEeins fab” und wechselte zur Modelagentur “Elite Model Management”. Dadurch konnte sie für bekannte Designer, wie Balmain, Yohji Yamamoto und agnès b, die internationalen Laufstege unsicher machen.