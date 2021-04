GNTM: Kilian Kerner – sein ungewöhnlicher Weg zum erfolgreichen Modedesigner

22.04.2021 20:15 Uhr

In der 12. Folge der aktuellen Staffel von „Germany's Next Topmodel“ versuchen Heidis Meeedchen unter anderem Designer Kilian Kerner beim Casting von sich zu überzeugen. Wir haben den Berliner Modedesigner für euch genauer unter die Lupe genommen.

Schon in der vergangenen Staffel von GNTM sorgte Kilian Kerner (42) für Aufregung unter den Teilnehmerinnen – schließlich suchte der Designer Models, die für ihn auf der Berliner Fashion Week laufen. Eine große Chance für Heidis Nachwuchsmodels. Doch wer ist Kilian Kerner eigentlich?

In der Fashionszene ist Kilian Kerner kein Unbekannter: Die Mode des Berliner Designers ist vor allem für ihre ungewöhnlichen Stilbrüche bekannt – hier treffen fließende Stoffe auf asymmetrische Schnitte und spannende Material-Mixe. Kilian Kerner selbst beschreibt seinen Stil wie folgt: „Meine Mode ist tragbare Eleganz, die Gefühlswelten transportiert.“

Vom gelernten Schauspieler zum Self-Made-Designer

Bevor der gebürtige Kölner seine Liebe für Fashion entdeckte, hatte Kilian ganz andere Pläne: Er wollte Schauspieler werden. Deshalb besuchte der mittlerweile 42-Jährige Schauspielschulen in Köln und Berlin, ergatterte sogar kleinere TV-Rollen bei „Nikola“ und im „Tatort“. Erst im Jahr 2002 findet Kilian Kerner Gefallen an der Gestaltung von Kleidung.

Nicht mal zwei Jahre später gründete er dann sein Label „Kilian Kerner“ in Berlin. Statt eine weitere Ausbildung zu machen, bringt sich der Wahl-Berliner das Modedesign selbst bei. „Learning by Doing“ ist sein Motto und so tastet Kerner sich in seinen ersten Kollektionen an seinen ganz eigenen Stil heran – und das mit großem Erfolg.

Nach seinem Höhenflug kommt der tiefe Fall

Nach seinem Börsengang im Jahr 2011 boomte das Label von Kilian Kerner – etliche Investoren waren auf den Berliner Designer aufmerksam geworden und planten, ihn zu einer Weltmarke avancieren zu lassen. Die Pläne waren riesig – Expansion nach Großbritannien, internationale Fashion Weeks, eine zusätzliche Alltagskollektion – vermutlich eine Nummer zu groß für das kleine Team um Kerner. Nach einigen Fehltritten und Vorwürfen seitens seiner Investoren, zog der heute 42-Jährige 2015 einen Schlussstrich und brach das Projekt „Kilian Kerner AG“ vorerst ab.

Doch der sympathische Designer lies sich von diesem Rückschlag nicht unterkriegen: Für das Label „Bidi Badu“ kombinierte er seine beiden Leidenschaften – Mode und Tennis – und entwarf eine angesagte Tennis-Kollektion. Schließlich musste Kilian Kerner bis August 2020 warten, um die Rechte an seinem Namen zurückzuerhalten.

Fashion Week Jubiläum

Seit er die „Kilian Kerner AG“ auf Eis gelegt hat, arbeitet der 42-Jährige nur noch auf Projektbasis. Dazu gehören Kunden wie Samsonite oder Villeroy & Boch, aber natürlich auch seine eigene Kollektion „KXXK“. Darüber sagt der Designer im Interview mit „fashionunited.de“: „Man muss sich meine Kollektion KXXK nicht wie ein Label, sondern eher wie eine halbjährliche Kapselkollaboration mit mir selber vorstellen.“

Die aktuelle Pandemie trifft die Modebranche besonders hart. Viele der Kunden springen den Designern ab und auch die halbjährigen Fashion Weeks leiden unter der Umstellung. Dieses Jahr feierte Kilian Kerner sein 20. Jubiläum bei der Berliner Fashion Week – allerdings digital und mit besonderen Herausforderungen beim Casting und Fitting. Ob der Designer sich für seine Jubiläums-Show ein paar von Heidis Models der aktuellen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ entschieden hat?

Kilian Kerner – Heidis wohl größter Kritiker

In der 12. Folge der diesjährigen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ wird Kilian Kerner nicht zum ersten Mal Teil der TV-Show sein – und das, obwohl der Berliner Designer immer wieder Kritik gegenüber der Show und seinen Models äußert.

Im Jahr 2014 unterstellte Kilian Kerner Modelchefin Heidi Klum im Interview mit „Promiflash“ sogar, dass ihre Sendung reine Fiktion sei: „Viel mit der Realität hat es ja leider nicht zu tun – das ist einfach so. Vielleicht haben das ja die Leute auch mitbekommen mittlerweile, dass die Modewelt nicht so funktioniert wie bei Heidi Klum.“ Trotzdem ist der sympathische Designer ein kleiner Fan der Castingshow.

Der Designer wäre gerne fester Teil von GNTM

Trotz seiner harten Kritik, könnte sich Kilian Kerner vorstellen, ein fester Bestandteil der Castingshow zu werden. Gegenüber „stern.de“ verriet der Designer im Jahr 2018 nämlich: „Wenn Heidi Klum mir eine Stelle als Juror bei GNTM anbietet, würde ich nicht nein sagen.“ Im Rampenlicht zu stehen wäre für den gelernten Schauspieler schließlich nichts Neues.

Ob die GNTM-Models Kilian Kerners Meinung etwas verändert haben? Denn beim Casting für seine Fashion Show in der vergangenen Staffel konnte der Designer Heidis Meeedchen nicht besonders viel abgewinnen. Seiner Meinung nach, waren die Models alle zu klein für die Branche – eine sogar zu groß. Lediglich die damalige Kandidatin Lijana Kaggwa konnte Kilian Kerner beim Casting überzeugen und durfte Teil seiner Show werden.

Ob die GNTM-Mädels aus der 16. Staffel besser bei dem Designer punkten können? Das wird sich in der 12. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ zeigen. Die aktuelle Folge läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx.