Stars Gracie Abrams deutet künftige Schauspielrollen an

Gracie Abrams - May 2024 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2026, 11:44 Uhr

Die Sängerin denkt darüber nach, ins Filmgeschäft einzusteigen.

Gracie Abrams ist offen für Schauspielrollen.

Die Singer-Songwriterin verriet, dass sie die Aussicht auf eine Schauspielkarriere sehr reizt. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte Gracie: „Ich liebe Gruppenprojekte. Die Vorstellung, an einem Set zu sein, ist genauso aufregend wie auf Tour zu gehen – alle, die dort sind, sind aus einem bestimmten Grund da.“ Die Tochter von Filmregisseur J. J. Abrams fügte hinzu: „Solche kreativen Umgebungen sind für mich unglaublich inspirierend. Also ja, wer weiß? Wir werden sehen. Wir werden sehen.“

Vorerst konzentriert sich Gracie jedoch auf die Musik. Über ihre neuen Songs möchte sie zunächst Stillschweigen bewahren. „Ich werde es wohl bis zum richtigen Moment unter Verschluss halten“, sagte sie. „Aber im Moment bin ich einfach sehr stolz.“ Die 26-Jährige fühle sich „sehr eng verbunden“ mit den neuen Tracks.

„Ich schätze es sehr, dass diese Alben Zeitkapseln dessen sind, wo ich zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben stehe, aber im Moment fühlt es sich sehr nach mir an“, erzählte sie weiter. „Ich hoffe, dass jeder, der sie findet, eine Verbindung dazu aufbaut und sie sich zu eigen macht, wenn sie eines Tages erscheinen. Aber noch nicht.“

Kürzlich verriet Gracie, dass sie sich am selbstbewusstesten fühlt, wenn sie körperlich fit ist. Ihr Trainingsprogramm sei entscheidend dafür, wie sie sich selbst wahrnimmt. Im Gespräch mit dem ‚Cosmopolitan‘-Magazin offenbarte die ‚That’s So True‘-Interpretin: „Ich bin jemand, der einen deutlichen Unterschied in der Stimmung bemerkt an Tagen, an denen ich trainiert habe, im Vergleich zu denen, an denen ich es nicht getan habe. Das ist eine Beziehung zu mir selbst, an der ich oft arbeite.“