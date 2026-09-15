Stars Gracie Kramer kritisiert ‚empörende‘ Werbung von Sydney Sweeney

Sydney Sweeney - 2026 Armani Beauty Dinner - The 83rd Venice International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 09:00 Uhr

Die US-amerikanische Turnerin Gracie Kramer hat sich in den sozialen Medien kritisch über Sydney Sweeney geäußert.

US-Turnerin Gracie Kramer hat die umstrittene neue Werbung von Sydney Sweeney als „empörend“ bezeichnet.

Die 29-jährige Schauspielerin ist in einer freizügigen neuen Werbung für Novig, einen Sportwetten-Prognosemarkt, zu sehen. Gracie hat nun in den sozialen Medien ihren Unmut darüber geäußert und die Kampagne als „massiven Rückschritt“ für Sportlerinnen bezeichnet. Die 28-Jährige schrieb auf Instagram: „Diese Werbung ist ehrlich gesagt empörend. Ich habe mein ganzes Leben in einer Sportart verbracht, in der Sportlerinnen sexualisiert und auf unsere Körper reduziert wurden und wir darum kämpfen mussten, für das, was wir tatsächlich leisten können, ernst genommen zu werden. Deshalb fühlt es sich wie ein massiver Rückschritt an, wenn Frauensport nun wieder durch den männlichen Blick vermarktet wird.“ Frauen sollten sich nicht ausziehen müssen, um Männer davon zu überzeugen, dass sie in den Sport gehören.

Gracie richtete sich außerdem an jene, die das Thema nicht für besonders wichtig hielten. Sie forderte dazu auf, sich in Sportlerinnen hineinzuversetzen, die gleichzeitig auf dem Spielfeld objektifiziert, auf dem Platz respektlos behandelt und in den Medien übersexualisiert worden seien. „Normalerweise äußere ich mich nicht zu kontroversen Themen, aber für mich ist das nicht kontrovers“, ergänzte der Turn-Star. „Es geht darum, Respekt für Sportlerinnen einzufordern und die Zukunft des Frauensports zu schützen.“ Frauen hätten zu hart dafür gearbeitet, ernst genommen zu werden, um weiterhin die Vorstellung zu verstärken, ihre Körper seien wertvoller als ihre Fähigkeiten.

Sydney ist kürzlich als Anteilseignerin bei Novig eingestiegen und äußerte sich sehr positiv über die Zusammenarbeit. Die ‚Euphoria‘-Darstellerin, die sich in den vergangenen Jahren zu einem der gefragtesten Stars Hollywoods entwickelt hat, sagte: „Ich möchte nicht einfach nur mein Gesicht für etwas hergeben. Ich möchte mich wirklich gemeinsam mit einem großartigen Team in die Details einarbeiten können. Und ich durfte das Novig-Team kennenlernen. Jacob ist unglaublich, und ich habe an ihn als Gründer geglaubt.“