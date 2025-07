Film Guy Ritchie: Keine Regie für ‚Road House 2‘

Guy Ritchie - December 2019 - Getty Images - The Gentlemen Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2025, 09:00 Uhr

Der Filmemacher hat seine Arbeit als Regisseur bei dem neuen Film zurückgezogen.

Guy Ritchie hat seine Arbeit als Regisseur bei ‚Road House 2‘ zurückgezogen.

Der ‚Bube, Dame, König, grAS‘-Filmemacher sollte für Amazon MGM Studios an der Fortsetzung von Jake Gyllenhaals Film von 2024 arbeiten, der zu den meistgesehenen Filmen auf Prime Video zählt und in den ersten acht Wochen über 80 Millionen Zuschauer begeistern konnte.

Ritchie soll Berichten von ‚Deadline‘ zufolge jedoch nicht mehr an dem Projekt beteiligt sein. Ein Grund dafür, warum sich Guy von ‚Road House 2‘ zurückgezogen hat, wurde bisher jedoch noch nicht genannt. Der kommende Film hat für das Studio nach wie vor hohe Priorität und der Start der Dreharbeiten ist für Herbst geplant. Derzeit wird nach einem neuen Regisseur für das Projekt gesucht. Jake wird in ‚Road House 2‘ erneut in die Rolle des ehemaligen UFC-Kämpfers Dalton schlüpfen. Das Drehbuch stammt von Will Beall, dem Autor von ‚Bad Boys: Ride or Die‘. Der Film aus dem letzten Jahr, bei dem Doug Liman die Regie geführt hatte, war ein Remake des gleichnamigen Actionfilms aus dem Jahr 1989. Der Filmemacher hatte es zunächst abgelehnt, an der Premiere von ‚Road House‘ beim South by Southwest Film and TV Festival teilzunehmen, weil Amazon MGM Studios den Film nicht in die Kinos bringen wollte. Schließlich änderte der Regisseur jedoch seine Meinung und erhielt stehende Ovationen. Doug hatte seine Bedenken gegen die Entscheidung, den Film nur über Amazon Prime Video zu veröffentlichen, in einem Essay für ‚Deadline.com‘ geäußert und enthüllt, dass er ursprünglich einen Kinofilm für MGM drehen wollte. Dies hatte sich jedoch mit der Übernahme des Studios durch Amazon geändert.