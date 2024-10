Musik Gwen Stefani: Sie würde gerne Glastonbury spielen

Gwen Stefani on stage at Coachella April 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 11:00 Uhr

Gwen Stefani würde liebend gerne mit No Doubt noch einmal beim Glastonbury spielen.

Die Ska-Gruppe ist seit 2002 nicht mehr auf dem weltberühmten Festival aufgetreten, aber nach ihrem epischen Comeback beim Coachella in den USA im April, das ihre erste Show seit 2013 war, könnte es bald wieder soweit sein. Die Frontfrau hofft zumindest, dass die Fans nicht mehr so lange warten müssen, bis die ‚Don‘t Speak‘-Hitmacher wieder auf die Glastonbury-Bühne zurückkehren, und sie ist offen für Angebote von der Worthy Farm.

Im Gespräch mit ‚NME‘ über die Zukunft von No Doubt und wie nahtlos ihre Wiedervereinigung verlief sagte Gwen: „Es war wie Fahrrad fahren – die Proben haben so viel Spaß gemacht. Als ich am ersten Wochenende [des Coachella-Festivals] dort oben stand, fühlten sich meine Beine wegen der ganzen Energie des Publikums wie Gelee an. Es fühlte sich an, als ob alles, was wir je getan hatten, in diesem Moment mit Liebe belohnt wurde. Ich könnte jetzt weinen, wenn ich darüber spreche. Als dieses Wochenende vorbei war, dachte ich: ‚Ich will das nächstes Wochenende nicht noch einmal machen, weil ich nicht weiß, wie ich damit mithalten kann.‘ Aber am zweiten Wochenende dort oben zu stehen, war eine ganz andere Art von Energie. Das Publikum fühlte sich noch intensiver an, und ich fühlte mich selbstbewusster. Es fühlte sich an wie: ‚Lass uns einfach im Moment sein.‘ Und es war unglaublich.“

Gwen, die mit ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale drei Söhne hat, gibt zu, dass das Muttersein aktuell viel Zeit in Anspruch nehme und sie bereitet sich auch auf die Veröffentlichung ihres neuen Soloalbums ‚Bouquet‘ am 15. November vor. Trotzdem will sie den Fans weitere No Doubt-Shows ermöglichen: „Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann wieder etwas machen werden. Es muss nur das Richtige sein, das mit all unseren Terminkalendern Sinn macht.“ Auf die Frage, ob sie und ihre Bandkollegen gerne nach Glasto in Großbritannien zurückkehren würden, sagte sie: „Das letzte Mal war 2002? Das wäre die ‚Rock Steady‘-Ära gewesen – das war eine erstaunliche Zeit, wir waren Feuer und Flamme! Aber ja, Glastonbury wäre fantastisch, wenn man es mit No Doubt machen würde. Ich weiß, dass die Leute nicht herumsitzen und auf irgendetwas von mir warten, aber in meinem Leben gibt es nicht einmal eine Minute, um einen Kaffee zu trinken – ich bin die ganze Zeit so unglaublich beschäftigt. Aber ich bin mir sicher, wenn Glastonbury uns wollte, würden sie uns eine E-Mail schicken! Ich meine, wir haben es geliebt, uns wiederzuvereinen, um ein Festival zu machen, und ich würde es auf jeden Fall wieder machen.“