Film Gwyneth Paltrow: Sie spielt neben Timothée Chalamet in ‚Marty Supreme‘ mit

Bang Showbiz | 29.08.2024, 13:57 Uhr

Gwyneth Paltrow wird in ‚Marty Supreme‘ an der Seite von Timothée Chalamet mitspielen, was ihre erste Filmrolle seit fünf Jahren sein wird.

Die 51-jährige Schauspielerin wird neben dem 28-jährigen ‚Dune‘-Star in dem kommenden Film von Regisseur Josh Safdie mit von der Partie sein, der Gerüchten zufolge lose von der Geschichte eines professionellen Tischtennisspielers inspiriert wurde.

Der kommende Film, dessen Drehbuch von Safdie und Ronald Bronstein geschrieben wurde, wird von A24 produziert und ist Paltrows erster Auftritt auf der großen Leinwand seit ‚Avengers Endgame‘ von 2019, in dem sie Tony Starks (Robert Downey Jr.) Partnerin Pepper Potts verkörperte. Obwohl die Darstellerin die Verkörperung der Figur genossen hatte, die nach ihrem Debüt in ‚Iron Man‘ im Jahr 2008 11 Jahre lang im Marvel Cinematic Universe (MCU) zu sehen war, hatte Paltrow zuvor zugegeben, dass sie das Gefühl hatte, mit dem Superhelden-Franchise abgeschlossen zu haben. Die Prominente erklärte zuvor gegenüber dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin: „Ich meine, ich bin ein bisschen zu alt, um einen Anzug zu tragen … Ich bin sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe, denn ich bin tatsächlich dazu überredet worden. Ich war mit [dem ‚Iron Man‘-Regisseur] Jon Favreau befreundet. Es war eine wunderbare Erfahrung, den ersten ‚Iron Man‘ zu drehen und dann zu schauen, wie wichtig er für die Fans geworden ist.“