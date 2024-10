Stars Gwyneth Paltrow: Totunglücklich, seit ihre Kinder weg sind

Gwyneth Paltrow - Famous - The Politician premiere - New York - September 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2024, 09:00 Uhr

Gwyneth Paltrow hat „Wellen der Trauer und Traurigkeit“ erlebt, seit ihre Kinder von zuhause ausgezogen sind.

Die 52-jährige Schauspielerin hat Tochter Apple (20) und Sohn Moses (18) mit ihrem Ex-Mann Chris Martin und Gwyneth hat verraten, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich daran zu gewöhnen, dass ihre Kinder das Haus verlassen haben, um aufs College zu gehen.

Während einer Fragerunde mit ihren Fans auf Instagram wurde Gwyneth gefragt: „Wie ist das Leben als freier Vogel?“ Daraufhin antwortete die Oscar-Preisträgerin: „Danke, dass Sie gefragt haben. Es ist ganz anders. Ich empfinde Wellen von Trauer und Traurigkeit.“ Auf der anderen Seite räumte Gwyneth ein, dass es auch etwas Positives habe, dass ihre Kinder nicht mehr zuhause wohnen. Der Hollywood-Star sagte: „Ich komme irgendwie wieder in Kontakt mit diesem Teil von mir, den ich nicht mehr gefühlt habe, seit ich in meinen 20ern war, bevor ich Kinder hatte. Vielleicht ein bisschen mehr Platz und Fantasie. Ein bisschen mehr innerer Raum für das, was ich an diesem Tag tun möchte, solche Sachen. Es entwickelt sich alles weiter. Das ist interessant.“

Anfang des Jahres gab Gwyneth zu, dass sie geradezu Angst davor hatte, dass ihre Kinder aufs College gehen würden. Sie sagte auf dem ‚Goop Health Summit‘: „Es gibt mir eine Art Nervenzusammenbruch. Wenn ich ehrlich bin, fing ich an zu denken: ‚Oh mein Gott, ich muss meinen Job kündigen, mein Haus verkaufen und umziehen.‘ Es bringt die Dinge irgendwie in Aufruhr.“ Gwyneth hat in den letzten Jahren mit ihrer Marke Goop große Erfolge gefeiert – aber die Schauspielerin hat ihre Kinder immer an erste Stelle gesetzt. Gwyneth teilte mit: „Meine Identität war es, Mutter zu sein. Apple wird im Mai 20 Jahre alt. Ich habe mein ganzes Leben nach ihnen und ihren Zeitplänen und dem Schulbeginn gerichtet. Man fängt an, schrittweise loszulassen, wenn sie sich selbst herumfahren oder bestimmte Dinge tun. Es ist ein langsamerer Prozess. Ich bin wirklich glücklich, weil ich einen engen Freundeskreis habe und wir alle unsere Kinder zusammen großgezogen haben. Wir sitzen also irgendwie im selben Boot.“