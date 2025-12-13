Stars Hailee Steinfeld ist schwanger

Josh Allen and Hailee Steinfeld - Instagram - Dec - 2025 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2025, 10:47 Uhr

Die Schauspielerin darf sich auf ihr erstes Baby freuen.

Hailee Steinfeld wird erstmals Mama.

Die Schauspielerin gab am Freitag (12. Dezember) in ihrem Substack-Newsletter bekannt, dass sie und ihr Ehemann, Buffalo Bills-Quarterback Josh Allen, ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. In dem Newsletter listete sie anlässlich ihres 29. Geburtstags ihre 29 liebsten Momente des vergangenen Jahres auf.

Am Ende des Rückblicks teilte die ‚Hawkeye‘-Darstellerin ein Video, in dem sie die freudige Nachricht verkündete. Darin posiert Hailee im Schnee und zeigt ihren Babybauch, während Josh ihren Bauch küsst. Anschließend lächelt das Paar gemeinsam in die Kamera, während Hailee eine Fleecejacke trägt, auf der das Wort „Mutter“ prangt. Zum Schluss fährt die Kamera zurück und zeigt die Stars, wie sie links und rechts von einem kleinen Schneemann stehen.

Nach der Veröffentlichung im Newsletter teilte das Paar den Clip auch gemeinsam auf Instagram und versah ihn lediglich mit einem roten Herz-Emoji. NFL-Star Josh kommentierte den süßen Beitrag mit den Worten: „Ich liebe dich.“

Daraufhin folgten tausende Glückwünsche in den Kommentaren – darunter auch von prominenten Freunden. Schauspielerin Millie Bobby Brown schrieb: „Oh mein Gott, Hails!“ Model Gigi Hadid kommentierte: „Omg yaaaaaayyyy!“ TV-Persönlichkeit Jenn Tran erklärte: „Mädel, ich freue mich so für dich.“

Bereits im November war Hailee in einem Interview mit ‚Bustle‘ gefragt worden, ob sie und Josh Kinder haben möchten. Ihre Antwort: „Natürlich.“ An anderer Stelle des Interviews schwärmte der ‚Pitch Perfect 2‘-Star: „Ich danke Gott buchstäblich jeden Tag dafür, dass ich meinen Menschen gefunden habe, und es ist das Großartigste auf der Welt. Das Leben ergibt Sinn.“