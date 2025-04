Film Hailee Steinfeld von ‚Sinners‘-Filmemacher Ryan Coogler zur Regie inspiriert

Hailee Steinfeld attends Warner Bros Pictures - Sinners - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2025, 18:00 Uhr

Hailee Steinfeld wurde durch ihre Erfahrung bei Ryan Cooglers ‚Sinners‘ zur Regie inspiriert.

Die 28-jährige Schauspielerin verkörpert Mary in Cooglers historischem Horrorfilm, der im Jahr 1932 im Mississippi-Delta spielt und in dem auch Michael B. Jordan, Miles Caton, Jack O’Connell und Delroy Lindo zu sehen sind. Steinfeld verriet jetzt, dass sie am Set viel von Coogler (38) lernte und dass sein Talent und seine Leidenschaft für das Filmemachen sie überzeugten, dass sie gerne auf dem Regiestuhl sitzen würde.

Auf die Frage, ob die Zusammenarbeit mit Coogler sie dazu inspiriert habe, bei einem Film Regie zu führen, sagte sie: „Absolut. Regie zu führen war schon immer etwas, das mich fasziniert hat, und man arbeitet mit jemandem wie Ryan zusammen, und es ist unmöglich, nicht das Gefühl zu haben, dass man das tun muss.“ Dann allerdings kam sie ins Nachdenken und überlegte, ob sie einen genauso guten Job machen könnte wie ihr Kollege. „Dann denke ich mir: ‚Es gibt Ryan Coogler, warum sollte ich also?‘ Ich müsste ihn einfach für alles anrufen – damit er alles macht.“

Als sie in einem Interview mit ‚Collider.com‘ gefragt wurde, welches Genre sie gerne in Angriff nehmen würde, fügte sie hinzu: „Es wäre schwierig, eines zu bestimmen. Mit ‚Sinners‘ frisch in meinem Kopf, wurde es in meinen Augen möglich, dass man eine Million Dinge in einem haben kann und dass es sich so zusammenhängend und geerdet anfühlt. Mich inspiriert der Gedanke, dass es nicht nur eine Sache sein muss.“