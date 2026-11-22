Stars Hailey Bieber enthüllt schlimmes Ausmaß der Hasskommentare

Hailey Bieber at 2026 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2026, 13:00 Uhr

Hailey Bieber sah sich im Netz massiven Anfeindungen ausgesetzt.

Hailey Bieber machte während des mutmaßlichen Konflikts mit Selena Gomez eine dunkle Phase durch.

Die 30-Jährige hat nun offenbart, wie sehr sie die öffentliche Rivalität mit der Ex-Freundin ihres Ehemanns Justin Bieber psychisch belastete. Beim DealBook Summit der ‚New York Times‘ in New York schilderte Hailey, die Selena dabei nicht namentlich erwähnte, wie heftig die Anfeindungen waren. „In den Kommentaren sagten mir die Leute jeden Tag, ich solle mich umbringen“, enthüllte sie. „Ich machte eine Zeit durch, in der mich Menschen auf der Straße anschrieen. In Starbucks stellten Leute Trinkgeldgläser auf, auf denen ich dieser anderen Person gegenübergestellt wurde.“

Eine solche Situation habe sie zuvor noch nie erlebt. „Die Art und Weise, wie die Menschen mich fühlen ließen, war so, dass ich vielleicht besser nicht mehr da wäre. Denn so intensiv empfand ich damals die Gefühle anderer Menschen mir gegenüber“, gestand Hailey. Auch heute gehen Hasskommentare nicht spurlos an dem Model vorbei. Hailey räumte ein, dass die Anfeindungen nach wie vor verletzend seien. „Ich glaube, man bekommt nie nur das Gute ohne das Schlechte und umgekehrt. Ich denke nicht, dass es da ein Gleichgewicht gibt“, erklärte sie.

Vielmehr entwickle man mit der Zeit eine gewisse Widerstandsfähigkeit, wenn man dauerhaft unter Beobachtung stehe und ständig beurteilt werde. Die Unternehmerin wolle jedoch nicht so tun, als würde sie sich nicht darum scheren. „Es ist mir einfach zu wichtig, was andere denken, als dass ich so tun könnte, als würde mich das alles nicht belasten“, gestand sie. Um sich zu schützen, versucht Hailey, ihre Zeit in sozialen Netzwerken zu begrenzen. Sie betonte, wie wichtig es sei, das Smartphone wegzulegen und den Moment bewusst zu erleben. Gleichzeitig räumte der Star ein, dass das nicht immer einfach sei, weil das Internet „ständig verfügbar und immer präsent“ sei.