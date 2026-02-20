Stars Hailey Bieber: So veränderte ihr Gesundheitsschock ihr Leben

Hailey Bieber - LACMA Art and Film Gala 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 09:00 Uhr

Hailey Bieber wurde von ihrem Gesundheitsschock im Jahr 2022 dazu veranlasst, Rhode zu gründen.

Das 29-jährige Model – das mit Popstar Justin Bieber verheiratet ist – gründete die erfolgreiche Hautpflegemarke kurz nachdem sie einen Mini-Schlaganfall erlitt und sich einer Herzoperation unterziehen musste.

Im Podcast ‚Therapuss‘ von Jake Shane sagte Hailey: „Ich glaube, diese Situation hat mich meinem Körper gegenüber noch etwas wachsamer gemacht, ein bisschen nervöser in Bezug auf Dinge und darauf, sie im Blick zu behalten.“ Sie sei auch vorher schon sehr auf Gesundheit fokussiert gewesen, doch ihre eigene Erfahrung habe sie schließlich dazu gebracht, Rhode ins Leben zu rufen. Sie fügte hinzu: „Meine Besessenheit von Hautpflege kommt auch von meiner Besessenheit für Medizin.“

Bereits 2022 sprach Hailey über ihren gesundheitlichen Vorfall, nachdem Ärzte ihr mitgeteilt hatten, dass sie ein Blutgerinnsel im Gehirn gehabt habe. Damals sagte sie auf ihrem YouTube-Kanal: „Wir waren mitten im Gespräch, und plötzlich spürte ich dieses wirklich seltsame Gefühl, das sich von meiner Schulter den Arm hinunter bis zu meinen Fingerspitzen zog, und meine Fingerspitzen fühlten sich ganz taub und komisch an.“ Zunächst versuchte Hailey, ihre Finger zu bewegen, um herauszufinden, was nicht stimmte. Doch als sie auf eine Frage ihres Mannes antworten wollte, konnte sie nicht sprechen. Sie erzählte: „Justin meinte: ‚Geht es dir gut?‘ Und ich habe nicht geantwortet, weil ich mir nicht sicher war, und dann fragte er noch einmal, und als ich antworten wollte, konnte ich nicht sprechen.“ Die rechte Seite ihres Gesichts begann zu hängen und sie bekam keinen Satz heraus. „Es kam nichts – nicht einmal durcheinander – ich konnte einfach keine Worte herausbringen.“

Hailey und Justin dachten zunächst beide, sie habe einen Schlaganfall erlitten. Später erfuhren sie jedoch, dass es sich um etwas anderes handelte. Das Model – dessen Symptome nur vorübergehend waren – erklärte: „Es ist wie ein Mini-Schlaganfall. Es fühlt sich definitiv wie ein Schlaganfall an, nur dass mein Körper es ziemlich schnell selbst regulieren konnte, und ich hatte für den Rest des Tages und während meines gesamten Krankenhausaufenthalts keine weiteren Probleme.“