Stars Hailey Bieber verrät, was sie als Mutter am meisten überrascht hat und ob sie weitere Kinder möchte

Hailey Bieber wins at Daily Front Row Fashion Awards in LA April 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 14:00 Uhr

Die Unternehmerin will ihre Familie gerne vergrößern - hat es aber mit weiteren Kindern nicht eilig.

Hailey Bieber ist als Mutter „viel entspannter“, als sie gedacht hätte – und sie wünscht sich ein weiteres Kind.

Die 29-Jährige hat mit ihrem Ehemann Justin Bieber den 16 Monate alten Sohn Jack und möchte ihre Familie gerne vergrößern. Im Podcast ‚Therapuss‘ von Jake Shane verriet sie: „Ich möchte auf jeden Fall noch ein Kind. Ich habe es nicht eilig, aber ich will definitiv noch eins.“ Hailey kann es sich auch gut vorstellen, Jack mehr als ein Geschwisterchen zu schenken. „Vielleicht bekomme ich noch vier. Vielleicht drei. Ich weiß es wirklich nicht. Ich gehe das ganz entspannt Tag für Tag an“, erklärte sie.

Seit sie Mutter ist, habe Hailey „so viel Spaß“. Das Model plauderte aus: „Ich wusste immer, dass ich Kinder möchte, ich wollte immer Mama werden. Und wenn es dann passiert, weiß man trotzdem nicht, was einen erwartet oder wie es sein wird. Aber ehrlich gesagt macht es unglaublich viel Spaß.“

Auf die Frage, worauf sie niemand vorbereitet habe, antwortete die Unternehmerin: „Es gibt so vieles, das man erst versteht, wenn man selbst dort angekommen ist. Was mich allerdings überrascht hat: Ich bin als Mama viel entspannter, als ich dachte – besonders als frischgebackene Mutter.“

Hailey erzählte außerdem, dass Jack derzeit total auf Sport stehe und für alles das Wort „Basketball“ benutze. „Heute, als ich ihn aus dem Mittagsschlaf geholt habe, meinte er nur: ‚Basketball.‘ Es ist verrückt – und so lustig“, schilderte sie. „Er läuft, er rennt … Er schießt einen Fußball, wirft den Ball – er liebt einfach alles davon.“ Zudem habe Jack kürzlich begonnen, „Bitte“ zu sagen. „Er konnte das Zeichen für ‚Bitte‘ schon lange, aber jetzt sagt er es auch“, berichtete sie stolz.