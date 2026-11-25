Stars Halle Berry fürchtet um Beziehung zu ihrem Sohn: Schauspielerin fordert mehr Sorgerecht

Halle Berry - Avalon - Cannes Film Festival - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 10:00 Uhr

Halle Berry fürchtet um die Beziehung zu ihrem Sohn: Die Schauspielerin fordert mehr Sorgerecht.

Halle Berry macht sich große Sorgen um das Verhältnis zu ihrem Sohn Maceo.

Im Zuge eines anhaltenden Rechtsstreits mit ihrem Ex-Mann Olivier Martinez befürchtet die Schauspielerin, dass sich die Entfremdung zwischen ihr und dem 13-Jährigen weiter verschärfen könnte. Deshalb hat die 60-Jährige nun einen Antrag bei Gericht eingereicht, um die bisherige gemeinsame Sorgerechtsregelung wiederherzustellen. Wie das US-Magazin ‚People‘ berichtet, begründet Berry ihren Vorstoß mit den Auswirkungen der derzeit geltenden Übergangsregelung. Diese schränke ihre Zeit mit Maceo erheblich ein. In ihrem Antrag vom Montag (23. November) erklärte sie: „Meine Sorge war und ist, dass Maceos Ablehnung von mir und meiner elterlichen Autorität umso stärker verfestigt wird, je länger er in dieser eingeschränkten Sorgerechtsregelung bleibt. Dadurch wird es immer schwieriger, unsere Beziehung als Mutter und Sohn wieder zu kitten.“ Eine Rückkehr zu regelmäßigen gemeinsamen Zeiten sei außerdem wichtig, damit ihr Sohn wieder auf sie zugehen könne, ohne das Gefühl zu haben, sich damit gegen seinen Vater zu stellen.

Berry möchte erreichen, dass die Vereinbarung aus dem August 2023 wieder gilt. Damals teilten sich die Eltern die Betreuung unter der Woche und wechselten sich an den Wochenenden ab. Alternativ brachte die Schauspielerin ein Modell ins Spiel, bei dem Maceo jeweils eine Woche bei einem Elternteil verbringt. In den Gerichtsunterlagen schilderte Berry zunächst eine positive Entwicklung: Nach rund sechs Wochen, die sie im Sommer ununterbrochen mit ihrem Sohn verbracht habe, sei das Verhältnis liebevoll und harmonisch gewesen. Eine Veränderung habe sie nach einem einmonatigen Aufenthalt bei Martinez bemerkt. Als Maceo im September zu ihr zurückgekehrt sei, habe sich die Stimmung zunehmend verschlechtert.

Am 26. September sei es zum bislang heftigsten Streit zwischen ihnen gekommen. Zwei Tage später hätten sie sich jedoch umarmt, entschuldigt und einen harmonischen Tag miteinander verbracht. Am 1. Oktober beantragte Martinez eine einstweilige Schutzanordnung wegen häuslicher Gewalt. Er forderte zudem das alleinige Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für den gemeinsamen Sohn. Berry wies in ihren Unterlagen darauf hin, dass sie seit Jahren als die strengere und damit vermeintlich unbeliebte Mutter dargestellt werde. Sie habe wiederholt Bedenken geäußert, dass Maceo zu stark in Konflikte der Erwachsenen hineingezogen werde und zunehmend die Positionen seines Vaters übernehme. Gleichzeitig sei sie selbst häufig mit Regeln, schulischen Anforderungen und therapeutischen Empfehlungen verbunden worden, die ihrem Sohn nicht immer gefielen.

Seit dem 19. Oktober sei Maceo ihr gegenüber deutlich weniger liebevoll. „Er erwidert körperliche Zuneigung nicht mehr, die für unsere Beziehung normalerweise selbstverständlich war“, schrieb sie. Auch auf ihre Liebesbekundungen reagiere er inzwischen überhaupt nicht mehr. Am 29. Oktober lehnte das Gericht Martinez‘ Antrag auf eine Schutzanordnung ab, weil er die erforderlichen Beweise nicht vorlegen konnte. Dennoch blieb eine veränderte Betreuungsregelung bestehen. Berry darf ihren Sohn derzeit montags und dienstags sowie an jedem zweiten Wochenende sehen. Die Besuche müssen jeweils spätestens um 20 Uhr enden. Die Schauspielerin hält diese kurzen und unregelmäßigen Begegnungen für unzureichend. „Ich kann Vertrauen nicht wiederherstellen, Beständigkeit schaffen oder unsere Bindung reparieren, wenn ich Maceo nur sporadisch und für begrenzte Zeit sehe“, erklärte sie. Sie wolle eine liebevolle Beziehung zu beiden Elternteilen ermöglichen, müsse aber auch weiterhin ihre Rolle als Mutter ausfüllen können. Dazu gehöre es, Regeln aufzustellen, Konsequenzen durchzusetzen und Entscheidungen zu treffen, die ihrem Sohn möglicherweise nicht immer gefallen. Über ihren Antrag soll am 17. Dezember entschieden werden.