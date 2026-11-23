Stars Alexandra Daddario äußert sich zu möglicher Bond-Girl-Rolle an der Seite von Robert Pattinson

Alexandra Daddario - Avalon - 2023 - Fashion Media Awards at the Rainbow Room BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 18:00 Uhr

Alexandra Daddario rechnet nicht damit, im nächsten James-Bond-Film mitzuspielen.

Obwohl sich Fans seit Langem dafür einsetzen, die 40-jährige Schauspielerin als Bond-Girl zu sehen, hält sie eine Besetzung an der Seite des neuen 007-Darstellers Robert Pattinson für unwahrscheinlich.

Gegenüber ‚Hollywood ReelTime‘ erklärte Daddario: „Im Internet werden viele Dinge behauptet. Ich freue mich sehr darauf, den Bond-Film zu sehen, aber ich glaube nicht, dass ich darin mitspielen werde.“ Sie wisse nichts von entsprechenden Plänen und verwies darauf, dass im Internet grundsätzlich jeder Behauptungen aufstellen könne.

Daddario wurde unter anderem durch ihre Rolle als Lisa Tragnetti in ‚True Detective‘ bekannt. Außerdem spielte sie in ‚Baywatch‘, ‚Percy Jackson – Diebe im Olymp‘ und ‚Texas Chainsaw 3D‘ mit. Für ihre Darstellung der Rachel Patton in ‚The White Lotus‘ erhielt sie eine Emmy-Nominierung als beste Nebendarstellerin.

Amazon MGM Studios hatte Pattinson am 16. November offiziell als neuen James Bond vorgestellt. Der 40-jährige ‚The Batman‘-Star ist damit der siebte Schauspieler, der den britischen Geheimagenten in der Filmreihe verkörpert. Er tritt die Nachfolge von Daniel Craig an, der sich 2021 mit ‚Keine Zeit zu sterben‘ nach fünf Filmen von der Rolle verabschiedete.

Regie beim nächsten Bond-Abenteuer führt ‚Dune‘-Regisseur Denis Villeneuve, während ‚Peaky Blinders‘-Schöpfer Steven Knight das Drehbuch schreibt. Wer die weibliche Hauptrolle übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Neben Daddario werden unter anderem Sydney Sweeney, Zendaya, Anya Taylor-Joy und Florence Pugh als mögliche Bond-Girls gehandelt. Zu den bekanntesten Darstellerinnen der Filmreihe gehören Léa Seydoux, Eva Green, Ursula Andress, Honor Blackman, Jane Seymour, Diana Rigg, Halle Berry und Michelle Yeoh.

Pattinson erhielt nach seiner offiziellen Vorstellung bereits Unterstützung von früheren Bond-Darstellern. Dazu gehört Pierce Brosnan, der den Agenten zwischen 1995 und 2002 in vier Filmen verkörperte und zuletzt in ‚Stirb an einem anderen Tag‘ als 007 zu sehen war. Brosnan, der 2010 gemeinsam mit Pattinson im Drama ‚Remember Me‘ zu sehen war, gratulierte seinem ehemaligen Kollegen auf Instagram. „Willkommen in der Welt von Bond. Du wirst großartig sein“, schrieb er. Es sei eine Freude gewesen, Pattinsons Entwicklung als Schauspieler zu verfolgen. Abschließend wünschte er ihm viel Freude an seiner neuen Aufgabe.