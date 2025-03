Stars Harrison Ford: Er schwärmt von Dame Helen Mirren

Bang Showbiz | 10.03.2025, 16:00 Uhr

Harrison Ford schwärmte davon, dass Dame Helen Mirren eine echt „coole Frau“ sei.

Der 82-jährige Schauspieler spielt zusammen mit der Oscar-Preisträgerin das Paar Jacob und Cara Dutton im ‚Yellowstone‘-Prequel ‚1923‘ und Ford erklärte jetzt, dass die beiden Stars bei den Dreharbeiten eine „gute Zeit“ miteinander gehabt hätten.

Die 79-jährige Darstellerin lobte ihren Co-Star zuvor als einen „Kerl“ und sagte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Er ist das, was wir in England einen Kerl nennen. Er ist ein Kerl und da er ein Kerl ist, lieben ihn alle anderen Kerle absolut, und das auch zu Recht.“ Harrison gab das Kompliment an Mirren zurück und erwiderte: „Es bedeutet, dass sie eine Frau ist, die die Bandbreite hat, mit Männern abhängen zu können – nicht nur, um eine Dame bei ihnen zu sein, sondern um echt mit ihnen abzuhängen. Sie ist eine echt coole Frau.“ Die Schauspieler sind der Meinung, dass es heutzutage selten sei, eine solche Geschichte wie die von Jacob und Cara im ‚Yellowstone‘-Prequel ‚1923‘ auf der großen Leinwand zu sehen.