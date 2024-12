32.000 Kinder haben vorgesprochen „Harry Potter“-Serie: Drehstart 2025, wird Paapa Essiedu zu Snape?

SpotOn News | 05.12.2024, 22:32 Uhr

Fans in aller Welt fiebern der kommenden "Harry Potter"-Serie entgegen. Nun hat HBO bekannt gegeben, dass die Kameras ab nächstem Jahr rollen sollen. Außerdem berichten Branchenblätter, wen die Produktion für die Rolle des Severus Snape im Blick haben soll.

Wohl kaum eine Serienproduktion wird derzeit sehnsüchtiger erwartet als die kommende "Harry Potter"-Serie des US-Premiumkabelkanals HBO. Bei einer Präsentation in London gab der HBO-Mutterkonzern Warner Bros. Discovery am Donnerstag (5. Dezember) nun bekannt, dass unfassbar anmutende 32.000 junge Darstellerinnen und Darsteller für die Rollen von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley vorgesprochen hätten.

Zuvor war bereits bekannt, dass die Schauspieler zu Beginn der Dreharbeiten zwischen neun und elf Jahre alt sein sollen. Menschen jeglicher Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität wurden aufgerufen, sich am Casting zu beteiligen.

"Harry Potter"-Serie wird ab Sommer 2025 gedreht

Eine endgültige Entscheidung über dieses für die Serie so zentrale Casting sei jedoch bislang noch nicht gefallen, berichtet das US-Branchenmagazin "Variety" von dem Event. Daneben wurde bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zur Show im kommenden Sommer in Großbritannien beginnen sollen. Und auf das kanonische Alter der Figuren aus den Romanen von J.K. Rowling (59) soll geachtet werden, sodass etwa Harry Potters Eltern James und Lily Potter zum Zeitpunkt ihres Todes lediglich 21 Jahre alt sind und Severus Snape in seinen Dreißigern.

Zu letzterer Figur berichtete das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" unabhängig von der Warner-Präsentation über die potenzielle Besetzung. Dem britischen Darsteller Paapa Essiedu (34) sei die ikonische Rolle des Severus Snape angeboten worden. Sollte es zu einem Vertragsabschluss kommen, würde Essiedu den legendären Alan Rickman (1946-2016) beerben, der in acht "Harry Potter"-Filmen der komplexen Figur sein markantes Gesicht geliehen hatte.

Beerbt Paapa Essiedu den verstorbenen Alan Rickman?

An Darsteller Essiedu sei die Rolle herangetragen worden, heißt es bei dem Branchenmagazin unter Berufung auf Insider-Quellen bei der Produktion. Unklar sei jedoch noch, ob die Verhandlungen ernsthaft begonnen hätten. Bei der Figur Severus Snape handelt es sich bekanntermaßen um den Hauslehrer von Slytherin und Lehrer für Zaubertränke. Gerade zu Beginn der Buch- und Filmreihe wirkt er wie der natürliche Widersacher von Hauptfigur Harry Potter.

Der potenzielle Snape-Darsteller Essiedu erhielt für sein Spiel in der HBO-Serie "I May Destroy You" eine Emmy-Nominierung. Daneben trat er in einer Episode der dystopischen Netflix-Serie "Black Mirror", in der Gangster-Serie "Gangs of London" sowie den Kinofilmen "Mord im Orient Express" und "Men – Was dich sucht, wird dich finden" auf.

Die neue "Harry Potter"-Serie soll nach derzeitigem Stand frühestens Ende 2026, aber wohl eher Anfang 2027 auf HBO erscheinen. Sieben Staffeln in zehn Jahren sind geplant. Als Professor Dumbledore soll zudem Mark Rylance (64) im Gespräch sein. Die Quellen des "Hollywood Reporter" betonten, dass Oscarpreisträger Cillian Murphy (48) nicht für die Rolle des Lord Voldemort in Erwägung gezogen worden sein soll. Hierüber kursierten in der Vergangenheit Gerüchte.