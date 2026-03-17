Musik Harry Styles erzielt mit ‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally.‘ größten globalen Start seiner Karriere

Harry Styles - Laura Jane Coulson BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 18:00 Uhr

Der ehemalige One-Direction-Star bricht mit seinem vierten Solo-Album weltweit Rekorde.

Harry Styles hat mit seinem neuen Album ‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally.‘ weltweit die Charts erobert.

Die Platte hat insgesamt bereits über eine Million Einheiten verkauft, dominiert Charts auf mehreren Kontinenten und setzt neue Maßstäbe für den ehemaligen One-Direction-Star. In den USA stieg das Album mit über 430.000 Einheiten direkt auf Platz eins der Billboard 200 ein – die stärkste erste Verkaufswoche des Jahres und bereits Styles‘ vierter Nummer-eins-Erfolg als Solokünstler in Folge.

International erreichte das Album in 19 weiteren Ländern Platz eins und ist bereits das meistverkaufte Album des Jahres, unter anderem in Großbritannien, Australien, Irland, den Niederlanden, Schweden, Neuseeland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Norwegen, Portugal, Kanada und Spanien. Auch in Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich und Italien führt es die Charts an. In Tschechien hat es die Spitze der Spotify-Albumcharts erklommen.

In Großbritannien schaffte Styles sein drittes Nummer-eins-Album. ‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally.‘ verkaufte sich in der ersten Woche 183.000 Mal – deutlich mehr als sein Vorgänger ‚Harry’s House‘. Zudem verzeichnet es die höchsten Vinyl-Verkäufe in der ersten Woche für einen britischen Künstler in diesem Jahrhundert. Das Album schafft außerdem einen seltenen Chart-Doppelerfolg im Vereinigten Königreich sowie in Kanada: Sowohl das Album als auch die Single ‚American Girls‘ stehen gleichzeitig auf Platz eins.

Es markiert die erfolgreichste Startwoche eines männlichen Solo-Künstlers in Großbritannien und Australien seit ‚÷‘ von Ed Sheeran im Jahr 2017. In ganz Europa bricht das Album weiterhin Rekorde. In Deutschland wurde es zum meistverkauften Album eines männlichen Solo-Künstlers seit fast sechs Jahren sowie zum erfolgreichsten Album eines internationalen männlichen Solo-Acts seit neun Jahren. Die Verkaufszahlen haben sich im Vergleich zu ‚Harry’s House‘ in Deutschland, Schweden, Österreich und der Schweiz verdoppelt und in den Niederlanden sogar verdreifacht.