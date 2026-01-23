Musik Harry Styles ist begeistert von Shania Twains Tour-Unterstützung

Shania Twain and Harry Styles - 2022 Coachella Valley Music And Arts Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2026, 11:00 Uhr

Der britische Sänger freut sich riesig darüber, dass die Pop-Country-Musikerin mit ihm auf Tour geht.

Harry Styles fühlt sich „geehrt und überwältigt“, dass Shania Twain ihn auf seiner Tour unterstützt.

Der ehemalige One Direction-Sänger hat eine siebenteilige Konzertreihe mit dem Titel ‚Together Together‘ angekündigt, die von Mai bis Dezember läuft. Dabei wird er in Amsterdam, London, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney auftreten. Besonders begeistert zeigte sich Harry darüber, dass ihn die ‚Man! I Feel Like a Woman‘-Sängerin bei den UK-Terminen begleiten wird.

Im Gespräch mit Scott Mills bei ‚BBC Radio 2‘ verriet er: „Ich meine, ich fühle mich geehrt und bin wirklich total überwältigt, dass sie mit uns kommt.“ Shania sei in musikalischer Hinsicht schon „sehr lange“ Teil seines Lebens. „Ich erinnere mich an einige meiner frühesten Erinnerungen daran, wie ich Songs gelernt habe und im Auto mit meiner Mutter gesungen habe, während wir Shania Twain gehört haben – für mich schließt sich damit irgendwie ein Kreis“, erzählte der 31-Jährige. „Das ist unglaublich, wie aufregend – oh mein Gott!“

Harry – der bei anderen Konzerten außerdem von Robyn, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé, Skye Newman und Baby J unterstützt wird – hat kürzlich seine Comeback-Single ‚Aperture‘ veröffentlicht. Er findet den Track perfekt, um sein kommendes Album ‚Kiss All the Time. Disco, Occasionally‘ vorzustellen. „Ich glaube, der Song war der letzte, der für das Album entstanden ist. Und so wurde er irgendwie zu diesem perfekten Mission Statement für vieles, worum es auf dem Album geht“, erläuterte der Sänger.

Die Themen fasste er folgendermaßen zusammen: „Das Öffnen und das Zulassen von mehr Dingen – und dadurch auch von mehr positiven Dingen im eigenen Leben – darum ging es für mich in diesem Song und im Album insgesamt sehr stark.“ Außerdem handlen die Songtexte laut Harry davon, die eigenen Schwächen und Fehler anzuerkennen. „Das ist viel kraftvoller, als diese Dinge zu verleugnen oder sich komplett zu weigern, sich zu verändern“, erklärte er.