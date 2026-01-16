Musik Harry Styles kündigt neues Album ‚KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY‘ an

Bang Showbiz | 16.01.2026, 18:00 Uhr

Nach fast vier Jahren Pause kehrt der britische Sänger mit einer brandneuen Platte zurück.

Harry Styles hat bestätigt, dass er am 6. März mit dem neuen Album ‚KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY‘ zurückkehren wird.

Die Platte wurde von seinem langjährigen Weggefährten Kid Harpoon als Executive Producer betreut und ist das erste Studioalbum des ehemaligen One-Direction-Stars seit ‚Harry’s House‘ aus dem Jahr 2022. Eine limitierte Vinyl- und CD-Edition, exklusive Merchandise-Artikel, Boxsets und weitere Produkte können ab sofort über ‚hstyles.co.uk‘ vorbestellt werden.

Die von Fans lange erwartete Bestätigung erfolgte kurz nachdem ein Audio-Teaser über WhatsApp geteilt worden war. Zuvor war die mysteriöse Website ‚webelongtogether.co‘ online gegangen, auf der Fans ihre Daten hinterlassen konnten, um Updates über den Messaging-Dienst von HSHQ zu erhalten. Am Mittwoch (14. Januar) wurde dann der kurze Audioausschnitt verschickt. In dem sechs Sekunden langen Clip singt Harry die Zeile: „We belong together.“

Plakatwände mit der Aufschrift ‚We Belong Together‘ heizten die Spekulationen weiter an, dass der Popstar ein Comeback vorbereitet. Sein Team veröffentlichte zudem kürzlich ein neues Video von der letzten Nacht seiner ‚Love On Tour‘ in Italien. Darin ist der 31-jährige Sänger zu sehen, wie er ein instrumentales Stück mit dem Titel ‚Forever, Forever‘ performt. Der Clip enthält außerdem emotionale Aussagen von Fans, die bei dem Konzert anwesend waren.

Ein Fan sagt in dem Video: „Ein bisschen Traurigkeit, weil es die letzte Show ist, dann wird er verschwinden.“ Ein anderer schreibt: „Wir werden ihn nicht mehr auf den Bühnen tanzen sehen.“ Harry hatte sich fast vier Jahre lang zurückgezogen – die längste Pause seiner Solo-Karriere. Obwohl noch nicht offiziell bestätigt, wird erwartet, dass sein Comeback auch eine Residency im Madison Square Garden sowie im Wembley-Stadion umfassen wird.