Musik Harry Styles: Neue Ära mit disco-angehauchtem Album

Harry Styles - Kiss All The Time Disco Occasionally Cover -JAN 2026 - Credit: Mike Navarra BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 18:00 Uhr

Der Ex-One-Direction-Star hat sein neues Album 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' herausgebracht.

Harry Styles ist mit seinem ersten Album seit vier Jahren zurück: ‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally‘.

Das Projekt mit zwölf Songs erscheint nach einer längeren Pause des britischen Sängers und markiert einen Wechsel hin zu einem nachdenklicheren Sound mit Disco-Einflüssen. Zuvor hatte er 2022 die erfolgreiche Platte ‚Harry’s House‘ veröffentlicht.

Das neue Album wurde größtenteils in Berlin aufgenommen. Dabei setzt Harry auf einen lockeren, atmosphärischen Ansatz, während Kid Harpoon erneut die Produktion überwacht hat. Der Opener ist die Leadsingle ‚Aperture‘, die den introspektiven Ton des Albums vorgibt. ‚Are You Listening Yet?‘ gehört zu den emotional offensten Momenten der Platte und spiegelt die rückblickende Stimmung wider, die Harry in dieser neuen Ära verfolgt.

‚Coming Up Roses‘, das kürzlich von Fred Again.. bei einem Londoner Konzert angeteasert wurde, wirkt auf den ersten Blick heller und optimistischer – doch Harry bricht diese positive Stimmung wieder auf. Spätestens bei ‚Dance No More‘ bewegt sich der Ex-One-Direction-Star in eine nachdenklichere Richtung. Das Album endet mit ‚Carla’s Song‘, einem erzählerischen Stück über eine Figur, das sich von den persönlicheren Songs des Albums abhebt. Fans spekulieren bereits darüber, wer Carla sein könnte, doch Harry hält die Inspiration bewusst vage.

Der Chartstürmer verriet, dass die elektronische Musikszene in Berlin den Geist des Albums geprägt habe. Er erinnerte sich daran, wie ihn das Gefühl von Gemeinschaft und Individualität auf der Tanzfläche beeindruckt habe. „Ich wollte das Gefühl wieder erschaffen, das ich auf der Tanzfläche hatte – verloren zu sein in den Instrumenten und in der Musikalität. Es war so immersiv. Genau so möchte ich mich auch auf der Bühne fühlen“, schilderte Harry gegenüber ‚Runner’s World UK‘. Seine Musik sollte sich so anfühlen, als wäre er mit den Fans „mittendrin“.