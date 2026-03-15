Stars Harry Styles reagiert auf ‚Queerbaiting‘-Kritik – und küsst ‚SNL‘-Star Ben Marshall

Harry Styles - Don’t Worry Darling Photocall - Lincoln Square Theater - September 19th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2026, 11:00 Uhr

Der britische Sänger hat sich offen zu dem Vorwurf geäußert, er würde "Queerbaiting" betreiben.

Harry Styles hat auf „Queerbaiting“-Vorwürfe reagiert, indem er während seines Eröffnungsmonologs bei ‚Saturday Night Live‘ Ben Marshall küsste.

Der britische Sänger – der in der Show am Samstag (14. März) sowohl Moderator als auch musikalischer Gast war – sprach damit Kritik an, wonach er „Queerbaiting“ betreibe. Das Oxford English Dictionary beschreibt diesen Begriff als „die Praxis, LGBTQ+-Publikum oder Kunden auf täuschende oder oberflächliche Weise anzulocken“.

Styles erklärte in der Sendung: „Die Leute schienen meinen Kleidern sehr viel Aufmerksamkeit zu schenken, und einige haben mir etwas vorgeworfen, das ‚Queerbaiting‘ genannt wird. Aber ist euch jemals in den Sinn gekommen: Ihr wisst nicht alles über mich, Dad!“ Der ehemalige One-Direction-Star betonte, dass mögliche Verwirrung einfach daher rühre, dass er das Küssen liebe.

„Was ist besser, als ständig zu küssen? Was ich eigentlich gar nicht mache – ich küsse nicht ständig“, versicherte er. „Aber manchmal kann Küssen großartig sein, wisst ihr, wenn man wirklich gut darin ist und ein guter Mensch.“ Als Marshall auf die Bühne kam, fügte der 32-Jährige hinzu: „Oder wenn du einen straffen kleinen Hintern hast. Komm schon, Ben, jeder weiß, dass daran nichts klein ist. Du schleppst da hinten einen verdammten Bollerwagen mit dir herum.“ Dann fügte er hinzu: „Egal, komm her“, bevor er sich zu einem Kuss mit Marshall vorbeugte und zum Publikum sagte: „Das hier ist Queerbaiting.“

Während seines Monologs sprach Styles auch über Spekulationen, dass seine Songs sexuelle Bedeutungen hätten. Erst kürzlich hat er sein neues Album ‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally‘ veröffentlicht. „Ich habe die Hälfte meines Lebens mit Musik verbracht – auf Tour, beim Album-Machen und beim Schreiben von Songs über Obst, von denen die Leute glauben, sie seien über Sex. Leute, ich mag einfach wirklich Obst. Ich mag auch Sex“, sagte er. Der ‚Watermelon Sugar‘-Interpret führte aus: „Wenn man im Urlaub ist, es ist fünf Uhr nachmittags, man ist voller Sand, du und dein Partner seid verschwitzt und heiß, stolpert zurück ins Zimmer und wollt einfach nur … Papaya.“