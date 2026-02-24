Musik Harry Styles: Ticketmaster storniert 20-Pfund-Tickets nach überwältigender Nachfrage

Harry Styles performs onstage during the 65th GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 19:00 Uhr

Ticketmaster hat bestätigt, dass mehrere 20-Pfund-Tickets für Harry Styles‚ bevorstehendes Manchester-Konzert storniert und erstattet wurden, nachdem die Nachfrage die Kapazität deutlich überstieg.

Der 32-jährige Popstar kündigte ein einmaliges Konzert am 6. März in der Co-op Live Arena an, um Musik aus seinem neuen Album ‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally.‘ vorzustellen, was einen enormen Ansturm auf die günstigen Tickets auslöste. Fans wurden jedoch gewarnt, dass Tickets, die über andere Wiederverkaufsplattformen als Ticketmaster erworben wurden – wo sie deutlich über dem Originalpreis angeboten wurden – ungültig sind. Zudem gilt eine Begrenzung auf zwei Tickets pro Person, sodass Bestellungen darüber hinaus storniert werden. Alle betroffenen Fans haben den vollen Betrag zurückerhalten.

Ticketmaster erklärte: „Da alle Tickets nicht übertragbar sind, sind Tickets, die auf nicht autorisierten Wiederverkaufsseiten angeboten werden, ungültig und berechtigen nicht zum Einlass – daher stornieren und erstatten wir diese. Außerdem gilt ein Limit von zwei Tickets pro Person, sodass Bestellungen darüber hinaus storniert und erstattet werden.“ Wer noch Tickets suche, solle diese bitte nur über Ticketmaster kaufen, da Käufer auf anderen Seiten nicht geschützt werden können. Weiter hieß es: „Dies ist eine Veranstaltung mit sehr hoher Nachfrage, daher wird das Wiederverkaufsangebot begrenzt sein.“

Die stornierten Tickets sollen erneut vergeben werden. Statt das ursprüngliche Anfragesystem wieder zu öffnen, wird das Unternehmen aber per E-Mail eine ausgewählte Gruppe von Personen kontaktieren, deren erste Anfragen nicht erfüllt wurden.