Musik Harry Styles‘ Wembley-Konzerte sollen London 200 Millionen Pfund bringen

Harry Styles - February 2026 - Getty Images - BRIT Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 18:00 Uhr

Harry Styles wird London voraussichtlich einen wirtschaftlichen Schub von 200 Millionen Pfund bescheren.

Analysen zufolge wird die 12-Konzerte umfassende Residency des ‚Aperture‘-Hitmachers im Wembley-Stadion in diesem Sommer im Rahmen seiner ‚Together, Together‘-Tour zu Ausgaben von mehr als 700 Millionen Pfund für Tickets, Reisen und Unterkünfte führen. Allerdings wird Styles voraussichtlich nicht an Taylor Swift heranreichen, da London der einzige britische Ort ist, an dem er auftreten wird. Taylor spielte vor zwei Jahren mit 15 Konzerten in vier britischen Städten auf ihrer ‚Eras‘-Tour fast eine Milliarde Pfund ein.

Das Centre for Economics and Business Research (CEBR) erklärte, dass die mehr als eine Million Ticketinhaber für die Wembley-Konzerte voraussichtlich 709 Millionen Pfund ausgeben werden – darunter Hunderte Millionen Pfund allein für Tickets. Etwa 200 Millionen davon sollen der Wirtschaft der britischen Hauptstadt zugutekommen.

Amsterdam, die Stadt, in der der ehemalige ‚One Direction‘-Sänger seine Tour im Mai beginnt, könnte ebenfalls wirtschaftlich profitieren, da Styles-Fans die unkomplizierten Reiseverbindungen zwischen der niederländischen Hauptstadt und dem Vereinigten Königreich nutzen. Kate Nicholls, Vorsitzende von UKHospitality, sagte der Zeitung ‚The Times‘: „Musiktourismus ist ein großes Geschäft, und selbst in diesen schwierigen Zeiten sind Menschen bereit zu reisen, um ein Erlebnis zu haben. Das ist ein ikonischer Künstler an einem ikonischen Veranstaltungsort im Herzen der Hauptstadt. Man wird internationale Besucher aus Europa, Amerika und sogar von noch weiter her sehen.“

Harry wird auf der ‚Together, Together‘-Tour nur in sieben Städten auftreten, erklärte jedoch, dass weniger Reisen ihm ermöglichen werde, eine bessere Show zu liefern und gleichzeitig besser auf sich selbst und sein Team zu achten. Er sagte zu Zane Lowe auf Apple Music 1: „Ich glaube, das macht die Show besser. Ich denke, man kann etwas aufbauen, das nicht jede Nacht reisen muss. Ich glaube, die Show selbst wird dadurch besser.“ Harry fügte hinzu, dass diese Veränderung auch dazu dient, sein eigenes Wohlbefinden zu schützen, nachdem er jahrelang ständig unterwegs gewesen ist. Der 32-jährige Sänger sagte weiter: „Es gibt etwas daran, das es mir ermöglicht, in meinem Leben zu bleiben, während ich das mache, und ich glaube, dadurch kann ich besser auf mich achten, was mich wiederum besser in dem macht, was ich tue.“