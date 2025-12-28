Musik Harry Styles veröffentlicht überraschendes Video

Harry Styles arrives at funeral of Liam Payne - Getty - November BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.12.2025, 16:00 Uhr

Harry Styles veröffentlicht überraschendes Video.

Harry Styles hat seine Fans mit der Veröffentlichung eines neuen neunminütigen Videos überrascht.

Der ‚Sign of the Times‘-Interpret startete am Samstag (27. Dezember) einen Countdown für ein neues YouTube-Video, bevor er den Clip veröffentlichte. Das Video trägt den Titel ‚Forever, Forever‘ und enthält eine bislang unbekannte instrumentale Klavierballade, die er am letzten Abend seiner ‚Love On Tour‘-Konzertreihe im Juli 2023 in der RCF Arena Campovolo in Reggio nell’Emilia (Italien) gespielt hatte. Das Video zeigt außerdem Aufnahmen von Harrys Fans, die voller Vorfreude vor der Arena auf den Beginn der Show warten und über ihre Erwartungen für den Abend sprechen. Einige Fans präsentieren ihre Armbänder und Freundschaftsbändchen, während andere auf einem Feld ihre Tanzschritte üben. Eine junge Frau bemerkt in dem Clip: „Ein bisschen Traurigkeit, weil es die letzte Show ist … danach wird er verschwinden.“ Eine andere fügt hinzu: „Wir werden ihn nicht mehr auf Bühnen tanzen sehen.“

Weitere Fangruppen diskutieren darüber, was Harry beim Konzert wohl tragen wird. Später im Film singt und tanzt eine große Menschenmenge zu ‚Satellite‘, außerdem sind Szenen zu sehen, in denen das Publikum zur Abkühlung mit Wasser besprüht wird. Mit fortschreitender Zeit wird die Menge immer größer, und eine Luftaufnahme der Bühne zeigt, wie die Crew verschiedene Instrumente aufbaut. Schließlich erscheint Harry auf der Bühne, gekleidet in eine glitzernde, offene Weste und eine passende Hose, und setzt sich ans Klavier. Auf Italienisch sagt er zum Publikum: „Das habe ich für euch geschrieben.“ Anschließend spielt er die Ballade, begleitet von Bläsern und Streichern, bedankt sich auf Italienisch beim Publikum und verlässt die Bühne. Der Clip endet mit einer schlichten Einblendung auf dem Bildschirm: „We belong together“ („Wir gehören zusammen“).

Seit dem Ende seiner Tour hatte der ehemalige One-Direction-Sänger im Juli 2024 einen Überraschungsauftritt beim Festival ‚British Summer Time‘ im Londoner Hyde Park, wo er gemeinsam mit Stevie Nicks die Songs ‚Landslide‘ und ‚Stop Draggin’ My Heart Around‘ performte.