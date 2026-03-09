Stars Harry Styles wollte kein Tanz-Double

Harry Styles performs at the Brit Awards 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.03.2026, 18:00 Uhr

Harry Styles wollte kein Tanz-Double.

Harry Styles verzichtete bewusst auf ein Stunt-Double für die schwierigen Tanzszenen im Video zu seiner Single ‚Aperture‘.

Der 32-jährige Sänger zeigt im Musikvideo beeindruckende Tanzbewegungen. Obwohl er normalerweise nicht für seine Tanzkünste bekannt ist, arbeitete er hart daran, die Choreografie zu meistern – und lehnte die Idee ab, für besonders schwierige Passagen, darunter eine Hebefigur, ein Double einzusetzen. Choreograf Ryan Heffington sagte der ‚Sunday Times‘: „Harry wollte alles selbst machen. Er hat gesehen, wie es gemacht wird, und gesagt: ‚Nein, ich mache das selbst.‘ Also hat er es getan. Der Tanz, den ich mir ausgedacht habe, ist wirklich schwer und sehr schnell. Ich wusste nicht, welche Fähigkeiten Harry in dieser Bewegungsform hat, aber er kam einfach rein und sagte: ‚Los geht’s.'“

Ryan wurde Harry von dessen Kreativdirektorin Molly Hawkins vorgestellt, und die beiden verstanden sich sofort gut. Über ihr erstes Treffen sagte er: „Es lief wirklich gut – er ist ein so angenehmer Mensch … freundlich und unglaublich fleißig. Was ich an Harry mag, ist, dass er keine Angst hat. Er lässt sich nicht darauf festlegen, nur eine bestimmte Art von Künstler zu sein.“ Harrys frühere Band One Direction war nicht gerade für ihre Tanzfähigkeiten bekannt, und die Moves des ‚Watermelon Sugar‘-Sängers wurden manchmal als „Dad Dancing“ beschrieben. Doch Ryan lobte den Star dafür, wie sehr er sich für seine ‚Aperture‘-Performance bei den BRIT Awards angestrengt hat. Er sagte: „Harry ist unglaublich. Es ist schwer, etwas in der Öffentlichkeit zu lernen – die Erwartungen sind riesig, dass man der beste Tänzer und der beste Sänger sein soll. Wir haben oft gesehen, wie Leute etwas Neues ausprobieren und dafür kritisiert werden. Aber ich glaube, er ist jetzt älter, selbstbewusster und geerdeter.“

Vor der spektakulären Performance arbeitete Ryan nur zwei Tage mit Harry. Umso überraschter war er, als er feststellte, dass der ‚Sign of the Times‘-Sänger bereits eine Woche zuvor mithilfe eines Videos die Schritte gelernt hatte. Er sagte: „Ich dachte, er wollte nur das Konzept sehen. Aber als wir zur Probe in Manchester ankamen, konnte er schon den Großteil davon. Er hat es wirklich studiert und die Choreografie super schnell gelernt – obwohl er kaum Tanzerfahrung hat. Ich musste nur noch ein paar Feinheiten korrigieren und alles etwas sauberer machen.“