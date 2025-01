Stars Haus niedergebrannt: Joshua Jackson äußert sich zu tragischem Verlust

Joshua Jackson - September 2024 - Emmy Awards Celebration - The Music Center - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler muss den Verlust seines Elternhauses in Los Angeles verkraften.

Joshua Jackson schätzt sich sehr „glücklich“, obwohl er sein Haus durch die Waldbrände in Los Angeles verloren hat.

Das Zuhause des ‚Doctor Odyssey‘-Stars in Topanga Canyon – in dem er die ersten acht Jahre seines Lebens lebte und das er 2001 als Erwachsener kaufte – wurde durch die verheerenden Brände zerstört. Obwohl er traurig ist, das Anwesen verloren zu haben, ist der Schauspieler in erster Linie dankbar, dass er und seine Liebsten in Sicherheit und wohlauf sind.

Gegenüber ‚Deadline‘ erklärte der Star in einem Statement: „Das Wichtigste ist, dass es allen Menschen, die mir am nächsten stehen und die von dem Feuer betroffen sind, gut geht. Meine Tochter, meine Familie und meine Nachbarn haben es alle heil überstanden. Leider hat mein schönes Haus die Brände nicht überlebt. Aber schätze ich mich unglaublich glücklich, von den Menschen umgeben zu sein, die ich liebe.“

Der 46-Jährige, der mit seiner Ex-Frau Jodie Turner-Smith die vierjährige Tochter Juno hat, wurde in Vancouver geboren, lebte aber bis zu seinem achten Lebensjahr in Topanga. Nach der Scheidung seiner Eltern kehrte er nach Kanada zurück.

In einem vergangenen Interview mit dem Magazin ‚Mr. Porter‘ hatte der ‚Dawson’s Creek‘-Darsteller erzählt, wie „heilsam“ es für ihn war, sein Elternhaus zu kaufen. „Mein Vater war leider weder ein guter Vater noch ein guter Ehemann und hat die Szene verlassen. Aber in diesem Haus in Topanga fühlte sich alles einfach an, also war es für mich eine sehr heilsame Sache. In [meinem alten] Zimmer hing ein Wandgemälde mit einem Drachen an der Wand, und ich konnte nicht glauben, dass es Jahre später noch da war“, verriet er.