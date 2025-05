Stars Heidi Klum: Kader Loth stichelt nach ihrem Met-Gala-Comeback Zwölf Jahre lang war Heidi Klum nicht bei der Met-Gala – jetzt kehrte sie zurück. Am 5. Mai versammelte sich die High Society von Hollywood für das prestigeträchtieg Event im Metropolitan Museum of Art in New York City und auch die Modelmama und ‚America’s Got Talent‘-Jurorin war vor Ort. Davor hatte sie die glitzernde Veranstaltung […]