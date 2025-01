Stars Heidi Klum: Sie ändert schon wieder das GNTM-Konzept

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2025, 15:00 Uhr

Heidi Klum überrascht auch in der 20. Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘ mit neuen Ideen. Nachdem ‚GNTM‘ bereits Vielfalt mit Plus-Size-, Petit-, Trans- und Best-Ager-Models sowie männlichen Kandidaten eingeführt hat, geht Heidi nun einen Schritt weiter. Zum Jubiläum wird die Staffel 2025, die am 13. Februar startet, erstmals in getrennten Folgen für Frauen und Männer ausgestrahlt.

Die weiblichen Models treten donnerstags auf, beginnend mit der ersten Folge am 13. Februar; die Männer folgen dienstags, ab dem 18. Februar. Sechs Wochen lang wechseln sich die Folgen ab, bis die Kandidaten am 27. März erstmals gemeinsam antreten. Heidi erklärte, dass diese Aufteilung notwendig sei, um allen außergewöhnlichen Talenten der 20. Staffel Raum zu geben. Laut ‚Presseportal‘ gab die bekannt: „Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys!“

Das Konzept passt zu Heidis Vision, GNTM immer wieder neu zu gestalten und Diversität zu fördern. Neben der strukturellen Neuerung feiert die Show auch ihr 20-jähriges Bestehen. Heidi blickt auf Instagram nostalgisch auf die Anfänge zurück und freut sich auf die kommende Staffel: „Schon verrückt, wenn ich so an die allerersten Tage von GNTM zurückdenke. Wie aufregend es war, diese Reise zu starten. So viele unglaubliche Erinnerungen in den letzten 20 Jahren!“ Die erste Staffel von ‚Germany‘ Next Topmodel‘ lief 2006 im TV.