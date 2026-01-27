Stars Heidi Klum: So schwärmt sie von ihrem Tom

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2026, 14:00 Uhr

Heidi Klum schwärmt von ihrer Ehe mit Tom Kaulitz.

Heidi Klum schwärmt in einer neuen Sendung über ihre glückliche Ehe mit Tom Kaulitz.

Die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Macherin (52) gibt ihren Fans in ihrer neuen zweiteiligen Dokumentation ‚On Off the Catwalk‘ erstmals intime Einblicke in ihr Leben abseits der Bühne – und vor allem in ihre Ehe mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen (36). Neben beruflichen Momenten mit ihren Kindern Leni (21) und Henry (20), die sich beide seit längerer Zeit in der Modewelt etablieren, steht in der Serie auch ihre Beziehung im Mittelpunkt. In einem Interview mit ‚Page Six‘ spricht das Supermodel über ihre tiefe Verbundenheit zu ihrem Ehemann, mit dem sie seit 2019 verheiratet ist. Klum beschreibt ihre Beziehung als etwas ganz Besonderes: „Wir haben vom ersten Moment an einfach zusammengepasst.“

Heidi betont nicht nur die emotionale Nähe, sondern auch, wie sehr sie sich in der Partnerschaft geliebt und wertgeschätzt fühlt: „Ich fühle mich geliebt, umsorgt und verehrt“, so Klum über ihr Eheglück. Die beiden genießen ihre gemeinsame Zeit in Los Angeles und teilen auch viele Freizeitaktivitäten, wie beispielsweise Wandern mit ihren Hunden. Für Klum hat ihre Beziehung eine stabile, bereichernde Basis. Beide unterstützen sich gegenseitig in ihrem Leben und schaffen es, trotz unterschiedlicher Karrieren ein gemeinsames Gleichgewicht zu finden – etwas, das in der oft hektischen Welt des Showbusiness nicht selbstverständlich ist. Neben Heidi und Tom stehen auch ihre Kinder im Zentrum der Doku, die unterschiedlichste Karrierewege einschlagen, was Heidi mit sichtbarem Stolz begleitet.

Bereits in früheren Gesprächen hat Klum wiederholt ihre große Zuneigung zu Tom betont. In einem länger zurückliegenden Interview erklärte sie, sie habe mit ihm „endlich ihren Gegenpart gefunden“ und fühle sich in der Beziehung auf Augenhöhe verstanden. Auch die Art, wie sie ihren Alltag miteinander gestalten – sei es durch spontane Momente, aktive Freizeitgestaltung oder kleine Liebesrituale – zeigt, wie wichtig gegenseitige Wertschätzung in ihrer Ehe ist. Trotz des Altersunterschieds zwischen den beiden – Heidi ist 16 Jahre älter als Tom – stellen beide klar, dass ihre Partnerschaft harmonisch und beständig ist. Die Doku ‚On Off the Catwalk‘ startet am 22. Februar und am 1. März um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.