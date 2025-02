Stars Heinz Hoenig: So hat es zwischen ihm und seiner Annika gefunkt

Heinz Hoenig - Avalon - November 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 14:00 Uhr

Zwischen Heinz Hoenig und seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig funkte es im Jahr 2018, nachdem sie zusammengearbeitet hatten.

Der ‚Das Boot‘-Schauspieler und seine Liebste sind trotz ihres Altersunterschieds von 33 Jahren seit langer Zeit ein glückliches Paar.

Die Frau des Darstellers sprach jetzt in ihrer Instagram-Story darüber, dass sich die beiden im Jahr 2012 zunächst in Wernigerode, in der Heimat des Stars, kennengelernt hätten. Annika erzählte: „Wir haben uns 2012 in Wernigerode, also wo Heinz aufgewachsen ist, rein zufällig getroffen und haben uns kennengelernt.“ Nach ihrer ersten Begegnung hielten sie sporadisch Kontakt miteinander, während Heinz bereits in Annika verliebt gewesen sei, nachdem sie 2018 zusammengearbeitet hatten. Die Partnerin des Prominenten scherzte darüber, dass sie jedoch erst gar nicht gemerkt habe, dass ihr Ehemann Gefühle für sie entwickelt hatte. Kärsten-Hoenig witzelte: „Ich habe das nicht gerafft.“ 2018 habe sie der Star nach der Geburtstagsparty von Annikas Tochter, zu der er eingeladen war, nach Hause gefahren. Dabei habe sich das Paar zum ersten Mal geküsst. Über ihren ersten Kuss schwärmte sie: „Da habe ich mich unsterblich in Heinz verliebt.“ Das Paar, das seit sechs Jahren glücklich verheiratet ist, hat zusammen die zwei Söhne Juliano und Jianni.