Stars Helen Mirren: Selbstbewusstsein für den roten Teppich im Stripper-Shop gefunden

Dame Helen Mirren - Wuthering Heights UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 09:00 Uhr

In einem freizügigen Geständnis verrät die Schauspielerin, dass sie ihr Selbstbewusstsein für den roten Teppich in einem Stripper-Shop gefunden habe.

Helen Mirren fand ihr Selbstbewusstsein für den roten Teppich in einem Stripper-Shop.

Die Schauspielerin verriet im Interview mit der britischen ‚Vogue‘, dass hohe Plateauschuhe in ihren frühen Hollywood-Jahren ihre „Geheimwaffe“ gewesen seien. Sie sprach darüber aus der Front Row von Erdems Herbst-Show 2026 während der London Fashion Week.

Rückblickend auf Preisverleihungen in Los Angeles erzählte die 80-Jährige: „In meinen frühen Tagen in L.A., bei den Award-Veranstaltungen, waren da all diese Schauspielerinnen wie Nicole Kidman – wunderschön, groß, schlank. Und ich war dieses kleine, etwas pummelige Ding mit meinen 1,63 Metern.“ Damals seien Plateauschuhe im Mainstream kaum erhältlich gewesen. „Plateau-Heels waren nicht in Mode. Der einzige Ort, an dem ich welche finden konnte, waren die Stripper-Shops am Hollywood Boulevard“, so Mirren.

Ihr erstes Paar habe 39,99 Dollar gekostet. „Sie wirkten wie Magie. Plötzlich war ich auf Augenhöhe mit der 1,80 Meter großen Nicole Kidman“, erinnerte sich die Film-Ikone zurück. Helen Mirren sprach bereits früher über ihre Vorliebe für hohe Plateaus. 2010 verriet sie gegenüber dem Magazin ‚Woman and Home‘: „Zehn-Zentimeter-Plateaus geben großartige Höhe und lassen die Beine unglaublich lang aussehen. Früher bekam ich sie nur in Stripper-Shops, heute kann man sie überall kaufen – leider kennen inzwischen auch alle anderen diesen Trick.“

Ihre Liebe zu auffälligem Schuhwerk wurde 2024 erneut thematisiert, als Mattel eine Barbie-Puppe nach ihrem Vorbild entwarf. Die Puppe orientierte sich an Mirrens Auftritt bei den Filmfestspielen von Cannes 2023 – inklusive lavendelfarbenem Del-Core-Kleid, blauem Haar und Plateauschuhen. „Gott segne das Mattel-Team – sie haben meine verdammten Pumps perfekt hinbekommen“, schwärmte die Schauspielerin damals gegenüber ‚Vogue‘.