Film Henry Cavill: Magenschmerzen vom ’Deadpool und Wolverine’-Dreh

Henry Cavill at Argylle world premiere at Odeon Luxe Leicester Square in London - Getty - Jan 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2024, 08:00 Uhr

Henry Cavill wurde von ‘Deadpool und Wolverine‘-Regisseur Shawn Levy für sein Engagement bei seinem Cameo-Auftritt gelobt, nachdem der Schauspieler „acht Stunden am Stück“ Zigarrenrauch inhaliert hatte.

Der ‘Superman’-Star tritt in dem Marvel-Blockbuster als eine der Versionen von Hugh Jackmans ‘X-Men’-Superhelden Wolverine auf. Und dem 41-jährigen Star wurde „schlecht im Magen“, nachdem er für die Dreharbeiten den ganzen Tag eine Zigarre „angezündet und im Mund“ hatte. Levy sagte der ‘New York Times’: „[Er] hatte nicht nur diesen aufgepumpten, muskulösen Körper, sondern ließ auch die Zigarre den ganzen Drehtag lang brennen und im Mund. Ich erinnere mich, dass ich am nächsten Tag hörte, dass Henry Magenschmerzen hatte, weil er acht Stunden lang Zigarrenrauch eingeatmet hatte, aber er hat nicht ein einziges Mal gezögert.“

Der 56-jährige Filmemacher verriet zudem, dass sie sich absichtlich über die rivalisierende Superhelden-Franchise DC lustig machen wollten, nachdem sie Henry Cavill in der Rolle des Superman ersetzt hatten. „Es dauerte nicht lange, nachdem alles mit DC schief ging und die Nachricht kam, dass Henry als Superman ersetzt wird. „In Anbetracht der Tatsache, dass Deadpool in ständiger Konversation mit der Kultur steht, fühlte es sich wie eine großartige Gelegenheit an, erstens Henry Cavill in einer Rolle zu besetzen […] und zweitens, sich über das andere, von Comics gegründete Filmstudio lustig zu machen und mit etwas Selbstbewusstsein zu spielen.“