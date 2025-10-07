Film ‚Herr der Ringe‘-Star Elijah Wood spricht erstmals über ‚The Hunt for Gollum‘

Elijah Wood in Lord Of The Rings The Two Towers - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler äußert sich zu dem neuen 'Herr der Ringe'-Film, der Gollum in den Mittelpunkt rückt.

Elijah Wood weiß „sehr viel“ über ‚Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum‘.

Der 44-Jährige spielte in der ‚Herr der Ringe‘-Trilogie Frodo Beutlin – von 2001 in ‚Die Gefährten‘ bis 2003 in ‚Die Rückkehr des Königs‘. Nun verriet der Schauspieler, dass er das Drehbuch für das kommende Spin-off gelesen habe und ‚The Hunt for Gollum‘ „wirklich gut“ findet.

Bei einem Auftritt auf der ‚DesertCon‘ erklärte Wood: „Nun, ich kann dazu nicht viel sagen. Ich weiß sehr viel darüber. Ich habe das Drehbuch gelesen. Es ist wirklich gut.“ Der ‚The Toxic Avenger‘-Darsteller fügte hinzu, dass es „so aufregend“ sei, dass das ursprüngliche ‚Herr der Ringe‘-Team – darunter Regisseur Peter Jackson sowie die Drehbuchautorinnen Fran Walsh und Philippa Boyens – wieder für den neuen Film zusammenarbeitet.

„Da sind wirklich großartige Leute beteiligt. Das Spannende ist, dass die kreative Truppe wieder zusammenkommt. Die Köpfe hinter ‚Der Herr der Ringe‘ – Fran, Peter, Philippa – sind stark involviert“, berichtete er. „Dazu kommen die gleichen Produktionsdesigner.“ Außerdem werde der Film wieder in Neuseeland gedreht. „Das sorgt für eine enorme Kontinuität mit vielen Leuten aus ‚Der Herr der Ringe‘, und darauf freue ich mich sehr. Es fühlt sich an, als würde man diese alte Maschine wieder hochfahren – mit all den richtigen Leuten“, schilderte Wood.

‚Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum‘ spielt während der Ereignisse von ‚Die Gefährten‘ und folgt Aragorn (Viggo Mortensen), der auf die Suche nach Gollum/Sméagol (Andy Serkis) geschickt wird. Serkis wird nicht nur erneut Gollum spielen, sondern auch Regie führen, während Jackson als Produzent fungiert. Viggo Mortensen hat dagegen bisher noch nicht offiziell zugesagt, seine Rolle als Aragorn erneut zu übernehmen.

Philippa Boyens hatte gegenüber ‚The Playlist‘ erklärt: „Ehrlich gesagt liegt das komplett bei Viggo. Wir befinden uns noch in einem sehr frühen Stadium. Ich habe mit Viggo gesprochen, Andy hat mit ihm gesprochen, Peter hat mit ihm gesprochen – wir haben alle miteinander gesprochen. Ich kann mir ehrlich gesagt niemanden sonst als Aragorn vorstellen, aber die Entscheidung liegt vollständig bei Viggo.“