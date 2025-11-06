Stars Herzogin Meghan kehrt mit erster Schauspielrolle seit ‚Suits‘-Ausstieg zurück

Bang Showbiz | 06.11.2025, 11:00 Uhr

Meghan, Herzogin von Sussex, steht zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt wieder als Schauspielerin vor der Kamera.

Die 44-jährige Ehefrau von Prinz Harry verließ die Anwaltsserie ‚Suits‘ vor acht Jahren, kurz bevor sie ihre Verlobung mit Prinz Harry bekannt gab – doch nun soll sie laut Berichten eine Cameo-Rolle im kommenden Film ‚Close Personal Friends‘ übernommen haben. Ein Insider sagte der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Das ist ein riesiger Moment für Meghan und markiert ihre Rückkehr zu dem, was sie wirklich liebt. Sie wurde mit Angeboten überhäuft, aber dieses hier fühlte sich einfach richtig an. Es ist Meghans Weg, vorsichtig wieder Fuß zu fassen und zu sehen, wie es sich anfühlt, wieder am Set zu sein. Alle Beteiligten sind total begeistert und wurden zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet.“

Berichten zufolge wird Meghan in dem kommenden Film der Amazon MGM Studios, in dem auch Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid und Henry Golding mitwirken, sich selbst spielen. Bevor sie Mitglied der britischen Königsfamilie wurde, war die Schauspielerin – damals noch unter dem Namen Meghan Markle – in Produktionen wie ‚Kill the Boss‘, ‚Anti-Social‘, ‚CSI: NY‘, ‚90210‘, ‚Knight Rider‘ und ‚Castle‘ zu sehen. Seit dem Abschluss ihrer letzten Szene für ‚Suits‘ im Jahr 2017 – die im darauffolgenden Jahr ausgestrahlt wurde – hat Meghan nicht mehr geschauspielert.