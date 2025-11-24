Musik Hilary Duff kündigt neues Album ‚luck…or something‘ an

Hilary Duff BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 18:00 Uhr

Die Sängerin veröffentlicht Anfang nächsten Jahres ihre brandneue Platte.

Hilary Duff hat Details zu ihrem ersten Album seit mehr als einem Jahrzehnt angekündigt: ‚luck…or something‘.

Die Veröffentlichung ist für den 20. Februar 2026 geplant. Der Nachfolger von ‚Breathe In. Breathe Out.‘ aus dem Jahr 2015 wurde bereits mit der Leadsingle ‚Mature‘ angekündigt. Zur Bedeutung des Albumtitels erklärte die Sängerin: „Ich werde oft gefragt, wie ich nach dem Aufwachsen in dieser Branche trotzdem noch klar im Kopf geblieben bin. Der Albumtitel ist meine Art, diese Frage zu beantworten. Es ist Glück, aber im ‚…or something‘ steckt auch viel Gewicht.“

Hilary fügte hinzu: „Viele der Dinge, die ich auf meinem Weg erlebt habe, stecken dort drin – und ich habe das Gefühl, dass sie mich letztlich geformt haben.“ Die ‚So Yesterday‘-Interpretin arbeitete für ihre erste neue Musik seit über zehn Jahren mit ihrem Ehemann Matthew Koma zusammen, der Grammy-Preisträger ist und bereits Hits für Britney Spears und Pink geschrieben hat.

‚Mature‘, das sie gemeinsam mit Madison Love schrieb, ist „Autofiktion, inspiriert von romantischen Fehltritten in ihren prägenden Jahren“. Hilary sagte dazu: „Mature ist ein kleines Gespräch, das mein heutiges Ich mit meinem jüngeren Ich führt. Wir beide reflektieren eine Erfahrung und schicken uns gegenseitig Liebe. Es ist ein Kichern, ein Augenzwinkern und das Gefühl, dankbar zu sein dafür, dass wir heute fest im Leben stehen.“

Die Albumankündigung folgt auf Hilarys Bekanntgabe, dass sie erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder auf die Bühne zurückkehren wird. Die 38-Jährige wird eine Reihe von intimen Konzerten in Nordamerika und London spielen. Ihre ‚Small Rooms, Big Nerves‘-Tour startet am 19. Januar im ‚O2 Shepherd’s Bush Empire‘ in London, gefolgt von Auftritten in Toronto, New York und Los Angeles.