Homophobie bei „Promis unter Palmen“: Das sagen die Kandidaten

Marcus Prinz von Anhalt: Vom Metzger zur "Königlichen Rohheit"

14.04.2021 12:20 Uhr

Beim Staffelstart von „Promis unter Palmen“ kommt es zu einer homophoben Attacke durch Proll-Prinz Marcus von Anhalt. Nun liefert er ein Statement, doch damit ist das Thema längst nicht ausdiskutiert.

„Promis unter Palmen“ startete am Montag mit einem handfesten Skandal in die zweite Staffel. Kandidat Prinz Marcus von Anhalt benimmt sich vor laufender Kamera komplett daneben und schockt seine Mitstreiter und die Zuschauer mit Aussagen, die mehr als unter die Gürtellinie gehen. Sat.1 hat inzwischen die Reißleine gezogen und die umstrittene Folge aus dem Netz genommen. Damit ist der homophobe Angriff allerdings längst nicht vom Tisch. Das musste nun auch der peinliche Prinz einsehen und veröffentlicht ein Statement, das an Widerlichkeit kaum zu übertreffen ist.

Das ekelhafte Statement vom Proll-Prinz Marcus von Anhalt

Prinz Marcus scheint nichts gelernt zu haben. Auf Instagram will er den Vorfall erklären und schockt direkt mit der nächsten homophoben Aussage: „Ich bin kein Schwulenfeind, ich habe sehr viele schwule Freunde. Aber ich finde es trotzdem ekelig, wenn zwei Männer sich die Schw***e lutschen!“ gibt sich der peinliche Adoptiv-Royal uneinsichtig. Lieber Prinz Marcus, wie erbärmlich kann man eigentlich sein?!

Es wird auch immer mehr Müll an die Strände gespült.. echt traurig #PromisunterPalmen pic.twitter.com/1LTbzTWl14 — Kennste eh nicht (@Neleisthaltso) April 12, 2021

Katy Bähm ist froh über „Promis unter Palmen“ Ausstrahlung

Inzwischen haben auch einige seiner ehemaligen Mitstreiter auf den Eklat reagiert. Darunter die offen homosexuell lebende Katy Bähm, die bei dem Streit im Mittelpunkt steht. In einem Post, der mittlerweile gelöscht wurde, erklärt die 28-Jährige, warum sie trotz allem froh ist, dass dieser Skandal ausgestrahlt wurde und was im TV nicht zu sehen war: „’Schwule sind eklig! Euch sollte man die Schw***e abschneiden… in anderen Ländern werdet ihr zurecht umgebracht‘ – Das war der vollständige Satz… und genau wegen sowas liebe ich solche Formate. Ein bisschen Aufklärung bringen. WE ARE QUEER!“

Giulia distanziert sich von Prinz Marcus von Anhalt

Auch Giulia Siegel, die jeden Sommer bei Prinz Marcus in Ibiza verbringt, hat sich inzwischen von dem 54-Jährigen distanziert. In einem Interview sagt sie: „Ich bin definitiv nicht auf Marcus Seite, was das betrifft. Es ist wichtig, das zu thematisierten. Es gibt leider zu viele Menschen, die noch so denken wie Marcus.“

Auch Olivia Jones macht Prinz Marcus von Anhalt eine Ansage

Nicht nur der aktuelle „Promis unter Palmen“-Cast ist entsetzt über den peinlichen Auftritt, auch die Zuschauer können kaum fassen was sie sehen und hören. Darunter auch Deutschlands bekannteste Dragqueen Olivia Jones. Via Instagram wendet sie sich mit einen offenen Brief an den krebsroten Möchtegernprinz.

Darin schreibt sie:„Dass Du bei Deinem Wutanfall anscheinend ordentlich einen in der „Krone“ hattest, sind zwar mildernde Umstände. Es ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. Mach Dich schlauer, arbeite an Deiner Einstellung.Wenn Homosexuelle wie ich, Katy oder andere, sich durch Menschen wie Dich und Meinungen wie Deine „gezwungen“ fühlen, Zuneigung in der Öffentlichkeit nicht zu zeigen, Angst zu haben, sich zu schämen, nur weil andere damit ein Problem haben oder das als unnatürlich brandmarken — dann sind wir bald wieder in der Steinzeit.“ Recht hat sie! Bis auf die mildernden Umstände. Die würden wir gerne streichen. Denn wie das Statement von Proll-Prinz Marcus beweist, lag es nicht daran, dass er einen im Tee hatte, sondern schlicht und einfach an seinem ekelhaften Charakter. Mein Beileid! (AB)